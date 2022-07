El Ministerio Público realizó este viernes una diligencia en el Ministerio de Defensa para recoger el testimonio de José Luis Gavidia como parte de la investigación preliminar iniciada por el viaje que realizó acompañado por tres hijas a una actividad oficial.

“Equipo de fiscales acuden a la sede del Ministerio de Defensa para tomar la declaración al titular del sector en el marco de la investigación preliminar iniciada por la Fiscal de la Nación por presunto delito de peculado de uso”, informaron el 22 de julio.

Este caso inició luego que el programa “Punto final” emitiera un reportaje en el que se reveló que Gavidia había viajado en un avión de la Marina de Guerra con sus hijas de 11, 15 y 31 años a Huánuco para una actividad oficial entre los días 13 y 15 de marzo de este año.

La Fiscalía de la Nación abrió la investigación por presunto peculado de uso, por lo que el ministro aseguró que se pondrá a disposición de cualquier diligencia.

En una entrevista, Gavidia reconoció el viaje y comentó que si cometió “alguna falta o delito”, lo “asumirá con valentía”.

“Acabo de estar con los fiscales, iré a dónde me citen [...] Estoy llano a recibir todas las responsabilidades que se tipifiquen. Si realmente he cometido una falta o un delito asumiré mis responsabilidades. No es justo para trabajar llevar el dolor a la familia”, agregó.