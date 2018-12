Fiscalía recibió de Suiza datos codificados sobre más coimas de Odebrecht

Los primeros días del próximo año serán claves para el desarrollo de las investigaciones del Lava Jato en nuestro país.

El Equipo Especial de la Fiscalía viajará a Brasil (Curitiba) del 14 al 18 de enero para interrogar a seis exdirectivos de Odebrecht, entre ellos Jorge Barata.

Tal como ha informado Gestión, se le consultará al empresario sobre los presuntos sobornos que se pagaron por el Metro de Lima, Interoceánica y gasoducto (Gestión 12.12.2018)

Además, los fiscales mostrarán a Barata algunas planillas secretas con pagos y nombres código o “codinombres” que han llegado desde Suiza, y le preguntarán a qué personas corresponden esos apelativos, según informó “Cuarto Poder”.

Es decir, la mano derecha de Marcelo Odebrecht en el Perú tendrá que revelar a quiénes más se ha coimeado.

Estos datos codificados provienen de los servidores My Web Day y Drousys, en los cuales la empresa registraba sus pagos de sobornos.

Importancia del acuerdo

“Cuarto Poder” también afirma que uno de los términos del acuerdo firmado por la Fiscalía y Procuraduría con Odebrecht es que la empresa entregará todos los archivos de My Web Day y Drousys, que actualmente se encuentran en custodia del Ministerio Público Federal de Brasil.

Además, está obligada a entregar toda la documentación administrativa, contable, tributaria, financiera y de cualquier índole que se encuentra en sus oficinas y almacenes en el Perú, por un plazo de veinte años.

¿Cuál es el destino de Vela?

Según el citado programa, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, expectoraría al jefe del Equipo Especial, Rafael Vela, y a José Domingo Pérez.

¿En quién recaería el caso Lava Jato? En Abel Concha, cuestionado de recibir un presunto soborno de US$ 25,000 para ayudar al alcalde de Chiclayo David Cornejo

En corto

Cuentas. Para la firma del acuerdo de colaboración eficaz la Fiscalía revisó las finanzas de Odebrecht. Se halló una situación financiera crítica, con activos de US$ 900 millones, pero pasivos por US$ 1,500 millones. Es, decir, un déficit de US$ 600 millones.