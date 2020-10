El equipo de la Fiscalía del caso Lava Jato ha sorprendido al exigir una cita presencial y no virtual, para el recojo del testimonio de Manuel Romero Caro por el caso Gasoducto Sur Peruano (GSP).

En este caso, el Ministerio Público citó al economista para el lunes 12 de octubre a las 10:00 am, a pesar de que él pidió el martes pasado que la reunión no sea presencial, por ser persona vulnerable al COVID-19, hecho que fue negado.

“Por mi edad y por las enfermedades que tengo soy vulnerable. Pero inexplicablemente la Fiscalía negó mi solicitud”, expresó Romero Caro.

“Hasta ahora no sé por qué me citan. Cientos de personas deben de haber escrito criticando el gasoducto, ¿por qué solo me citan a mí?. ¿O es que influye el que haya criticado a la Fiscalía?, ¿por qué me negaron que sea no presencial si están otorgando eso a una serie de testigos?”, mencionó en su cuenta de Twitter.

Manuel Romero Caro tiene 74 años de edad y presenta algunas enfermedades que lo hacen vulnerable al COVID-19.