La Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar contra Francisco Morales Saravia, magistrado del Tribunal Constitucional (TC), por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico. Esta indagación, calificada como de “carácter complejo”, tendrá un plazo de ocho meses de duración.

De acuerdo con el documento fiscal, Morales habría favorecido a la empresa Gases del Norte del Perú S.A.C. (Gasnorp) a través de una sentencia relacionada con la distribución de gas en la provincia de Talara, Piura, informó Correo.

LEA TAMBIÉN: Servir y MEF trabajan en actualización de beneficios para optimizar el Servicio Civil en Perú

El caso se originó en un proceso judicial iniciado en 2011 por Gas Talara S.A. (GASTALSA) contra Gasnorp, que ganó en primera instancia. Sin embargo, en 2020 Gasnorp presentó una demanda de amparo ante el TC, que el 11 de julio de 2024 anuló la resolución favorable a GASTALSA emitida por la Corte Superior de Sullana.

El gerente de GASTALSA, David García Niño, denunció una serie de acciones irregulares durante el proceso constitucional. En abril de este año, recibió de manera anónima un sobre manila con copias de supuestas conversaciones por WhatsApp, fechadas entre enero y junio de 2022.

En dichos mensajes, un presunto representante de Gasnorp habría solicitado al magistrado “solucionar el tema”, a lo que Morales le habría respondido: “Le daremos solución, es fácil. Tenemos que conversar en privado”.

Las capturas, junto con un USB que contendría las comunicaciones y audios vinculados al caso, fueron entregadas a la Fiscalía.

El lunes declaró el denunciante ante el Ministerio Público, y hoy, a las 09:30 a.m., Morales deberá acudir a la sede fiscal para rendir su manifestación.

La investigación incluye la extracción de archivos, copia espejo y lacrado del USB, así como la transcripción de los audios.

Además, la Fiscalía solicitará documentación tanto al Tribunal Constitucional como a las empresas implicadas.