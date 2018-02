Fiscalía: “No hemos recibido preguntas para Barata sobre casos de Kuczynski”

Por Gonzalo Arcasi

walter.arcasi@diariogestion.com.pe



El coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos, Rafael Vela Barba, estará a Sao Paulo (Brasil) el próximo 27 y 28 de febrero, junto a los fiscales Germán Juárez y José Domingo Pérez, para interrogar al ex hombre fuerte de Marcelo Odebrecht en el Perú: Jorge Barata.

Marcelo Odebrecht dijo que Barata sabía detalles e iba a corroborar sus declaraciones. ¿Realmente hablará de todo? Ahora lo sabremos.

¿Jorge Barata va a responder por los casos de Keiko, Humala, PPK y García?

Quisiera dejar en claro acerca de la expectativa que se ha generado. Los fiscales han adelantado previamente las preguntas que son objeto de control, pertinencia, conducencia y utilidad por parte de la justicia brasileña.

¿Por qué casos entonces están yendo los fiscales Juárez y Pérez a Brasil?

Los fiscales están yendo por casos concretos: el caso del financiamiento Partido Nacionalista, que implica a Ollanta Humala y a Nadine Heredia, y el financiamiento de Fuerza Popular respecto a las anotaciones de Marcelo Odebrecht.

¿De nada más se hablará?

Es que los otros fiscales, específicamente, el equipo especial del señor Hamilton Castro, tienen la libertad de activar los mecanismos e ir a Brasil a interrogar.

¿Por qué no lo hacen?

Si no lo hacen es porque es incompatible con sus estrategias y sus decisiones autónomas, pero nosotros tampoco podemos preguntar por investigaciones que no son de conocimiento del fiscal Juárez y Pérez.

¿Solo se van a limitar sobre estos dos casos?

Sí, sobre estos dos casos. De hecho es posible que fluya alguna información espontánea fruto de las preguntas al señor Barata, que puede ser objeto de aclaración y mayor profundidad, pero nosotros no podemos preguntar por otro caso.

Es decir, ¿no van a preguntar por los casos de Alan García o PPK?

Así es, cada fiscal es autónomo en el desarrollo de sus casos. Si otro fiscal necesita su declaración, tiene que solicitar esa autorización del uso de la prueba a Brasil y además si quieren interrogar a Barata también tendrían que haber enviado su propio pliego de preguntas.

¿Han recibido preguntas del fiscal Castro en los casos de PPK?

No hemos recibido preguntas [del fiscal Castro] sobre PPK. Él no ha activado este mecanismo porque tiene su propia estrategia. Y sus casos él los conoce mejor que nadie. Es verdad que podemos preguntar a partir de las respuestas del testigo, pero tampoco podemos hacer preguntas que no se relacionen exclusivamente con los que son objeto de cada imputación.

¿Por qué Castro no ha decido participar del interrogatorio o enviar sus preguntas?

Seguro es porque tiene una decisión autónoma al respecto que seguramente será compatible con su estrategia de legalidad. No olvidemos que el señor Barata es aspirante o solicitante de beneficios por colaboración eficaz por parte del fiscal Castro.

¿O es que el fiscal Castro ya tiene sus pruebas y no necesita a Barata?

No voy a especular sobre eso.

¿Es decir que este cuestionario que han enviado a Brasil solo es el caso de Keiko y Humala?

Exclusivamente sobre estos casos.

O sea que si el propio Barata habla sobre Alan García o PPK…¿los fiscales sí preguntarán?

Es posible y se pedirá precisiones, pero no depende de nosotros sino de las respuestas de Barata.

Sobre el caso de Humala, el fiscal Juárez con lo que diga Barata ¿ya puede acusar?

Es una evaluación que hará el fiscal. Él es quien debe poner fin a la investigación, pero es público que se trata de una investigación bastante avanzada. Y el testimonio de Barata era determinante en esa etapa intermedia.

¿En esos dos días en Brasil harán otras diligencias?

Diligencias propiamente dicho, no. Hay reuniones de coordinación y también, por supuesto, lo que se busca es que pueda existir también la posibilidad de que otras pruebas puedan ser enviadas al Perú.

¿De qué tipo de pruebas estamos hablando? ¿Cuentas bancarias?

Depende del interés de los fiscales y de lo que espontáneamente también pueda comunicar la justicia brasileña. Hay un mecanismo de trasmisión de información que es la colaboración espontánea y muchas veces eso tiene que ver con lo que pueda interesar a cada fiscal.

Es decir ¿esas nuevas pruebas serían por los casos que ven como el de Humala y Keiko Fujimori?

Sí, pero eso parte del análisis autónomo de cada fiscal que conoce su caso.

El abogado de Barata, Carlos Kauffman señaló que su defendido va a dar pruebas aparte de lo que declare. ¿Qué tipo de pruebas dará?

Nosotros estamos a la expectativa de que el señor Jorge Barata responda todas las preguntas que han sido formuladas. De tal manera que es una diligencia en donde la declaración como testigo del señor Barata se circunscribe a lo que él pueda declarar. Él está en la libertad de aportar cualquier documento que el estime pertinente de acuerdo a sus dichos. No quiere decir que no exista la oportunidad de que pueda ser entregada información documentada con conocimiento de la justicia brasileña.

Si da pruebas, ¿dentro de cuánto podrían llegar al Perú?

Eso es una especulación porque no tenemos información exacta sobre el tema. Depende también de las respuestas espontáneas que dé el señor Barata. A partir de sus respuestas podemos tener un panorama más claro de qué documentos podrían llegar o que él pueda, en su momento, hacer de conocimiento su existencia a los fiscales peruanos.

Ustedes firmaron un documento en el que le aseguran a Barata que nada de lo que diga se usará contra él. ¿Estarían dispuestos a firmar otro documento si hay nuevas pruebas?

Sí, pero eso dependerá de cada fiscal.

¿Qué tan importante serán las declaraciones de Barata para los casos que tiene la Fiscalía de Lavado de Activos?

Serán sumamente importante, por eso la necesidad de activar los mecanismos de cooperación porque el testimonio de Barata era sumamente relevante en el proceso de averiguación de la verdad de ambos fiscales que están viajando. Por eso es que hizo esfuerzos en lo que hemos considerado que se trata de una prueba que es vital e importante que se va a incorporar a un cúmulo probatorio o a una investigación que no se puede basar solo en su testimonio.

¿Las declaraciones de Barata se las enviarán al fiscal Hamilton Castro que investiga a PPK y a José Castellanos que indaga a Alan García?

No, las declaraciones del señor Barata solamente en los casos en los que los fiscales han firmado los términos de inmunidad que son exigencia de la justicia brasileña. Nosotros no podemos compartir esa información con ningún otro fiscal, lo que sí podemos tener es coordinación a lo que podría ser el interés de un fiscal que tiene otra investigación, pero el que va usar la prueba o la quiere, tiene que autorizar su uso a la justicia brasileña.

Entonces si lo pide el fiscal Castro u otro, ¿lo que ha contado Barata tampoco se puede usar en su contra?

No podrá ser usado, porque nosotros no autorizamos el uso de esa prueba. Lo tiene que autorizar la justicia brasileña. Y si algún fiscal necesita hacer uso de la prueba, tiene que pedir información a Brasil.

¿Dentro de cuánto tiempo llegarán las declaraciones de Barata al Perú? Usted dijo en marzo.

Puede ser antes, incluso. Se están haciendo esfuerzos conjuntos en la unidad de cooperación del Perú y Brasil para tratar de agilizar el proceso de entrega de información y evitar que cualquier tipo de burocracia.

Si Barata da pruebas, ¿los abogados de los imputados también tendrán acceso a ellas?

Sí, los abogados tienen libre acceso a todo el material que se incorpora en la investigación. Todo lo que se incorpore a la pesquisa será de conocimiento de sus abogados y de los investigados.

¿Va a ir al interrogatorio la procuradora Janet Briones?

No hemos sido informados al respecto.

En el Congreso, la comisión Lava Jato quiere enviarles preguntas para Barata, ¿van a recibirlas?

En principio debo decir que no hemos tenido ningún contacto con ningún congresista. Nadie nos ha contactado, por tanto, no podemos generar ningún tipo de opinión.

¿Aún hay tiempo o ya no?

Nosotros ya tenemos todo programado para el viaje. Estamos ya listos para afrontar nuestro deber con el trámite solicitado y autorizado.

¿Les compartirán las declaraciones de Barata al Congreso?

Eso dependerá del pedido que formule el Parlamento en su oportunidad a cada fiscal y estos analizarán y responderán sobre la viabilidad o inviabilidad del pedido.

¿Irían a la comisión Lava Jato a dar información por este caso si es que son citados?

Nosotros nunca nos hemos negado a citaciones del Congreso, y si somos citados estaremos en la disposición de asistir a dar la información todo lo que sea posible dentro del marco de la legalidad.