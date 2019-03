El fiscal contra el crimen organizado de Chiclayo, Juan Carrasco Millones, confirmó que envió un informe a la Fiscalía de la Nación para que evalúe iniciar una investigación contra cinco congresistas que tendrían vínculos con la banda conocida como "Los Temerarios del Crimen".

"El informe nace a raíz de la investigación del caso [...] Esta organización criminal se ha logrado identificar dentro de lo que es la Municipalidad Provincial de Chiclayo, que es una institución pública", informó el fiscal a través de un video difundido por el Ministerio Público.

"A raíz de las declaraciones, no solo del ex alcalde (de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, actualmente detenido) sino de otros testigos e imputados, se ha logrado determinar la posibilidad, hasta el momento, de la participación de algunos congresistas de la República", añadió.

Los cinco parlamentarios identificados son Héctor Becerril (Fuerza Popular), Javier Velásquez Quesquén (Apra), Clemente Flores, Carlos Bruce (ambos de Peruanos por el Kambio) y César Vásquez (Alianza Para el Progreso).

Juan Carrasco detalló que el informe fue enviado a la Fiscalía de la Nación para que el despacho del fiscal Ramiro Gonzales evalúe esta situación.

El fiscal Juan Carrasco dijo que las investigaciones le han permitido corroborar testimonios que implican a varios congresistas. (Foto: Difusión)

"Nosotros estamos comunicado los presuntos hechos ilícitos que habrían cometido estos funcionarios aforados y será la fiscalía de la Nación, a través del Dr. Ramiro Gonzales, quien determine (cómo proceder)", manifestó.

Según explicó el fiscal Juan Carrasco, los presuntos actos ilícitos se habrían cometido a través de la Comisión de Presupuesto del Congreso, donde los parlamentarios habrían intercedido para que proyectos favorecidos por la Municipalidad de Chiclayo sean incluidos en el presupuesto del año siguiente.

"De acuerdo a la versión del ex alcalde, más la versión de otros funcionarios del Estado, han señalado que el pago era de 5% para el congresista y 5% para el alcalde. Esto para asegurar que esa obra sea considerada en el presupuesto de la República del siguiente año [...] Finalmente quien pagaba la coima era la empresa constructora que ganaba la licitación", precisó Carrasco Millones.

Se defienden

El congresista Carlos Bruce, quien también es ministro de Vivienda, respondió a Perú21 por este informe de la fiscalía de Chiclayo y aseguró que está dispuesto a colaborar con el proceso.

"Estoy llano a cumplir con todas las citaciones porque no existe nada irregular", comentó para luego recordar que sí habló por teléfono con el detenido alcalde David Carrasco. Al respecto, descartó que se haya hecho algún cobro ilícito de alguna comisión.

Javier Velásquez Quesquén dijo que nunca participó en las sesiones de la Comisión de Presupuesto. "Todos son dichos de delincuentes que se someten a la colaboración eficaz. Me voy a poner a disposición de la Fiscalía porque todo esto es falso", indicó.

Héctor Becerril dijo que el fiscal Carrasco lo implica en investigaciones como un acto de "venganza".

Por su parte, Clemente Flores y el vocero de Alianza para el Progreso, César Vásquez sostuvieron en diálogo con la prensa que se allanaban a las investigaciones y precisaron que no tendrían "problema alguno" en que se levante su inmunidad parlamentaria para ser investigados por el fiscal Carrasco.

"Me pongo a disposición, levanto mi secreto bancario y no tengo ningún inconveniente [en que me levanten la inmunidad parlamentaria], porque no tengo nada que esconder", señaló Flores a ATV+.

"No he tenido una coordinación teléfonica y menos de manera directa con el alcalde. No he gestionado ni una botella de agua para Chiclayo porque además no es mi provincia. [...] Si más tarde la fiscalía considera que debe levantarme la inmunidad yo feliz de la vida que me levante la inmunidad y me investiguen", aseveró Vásquez en diálogo con RPP.