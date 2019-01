Fiscalía detecta más de 100 falsos aportantes en las campañas de Humala

Tal como lo adelantó este diario, el fiscal Germán Juárez cerró la investigación por lavado de activos agravado contra Ollanta Humala y Nadine Heredia por los presuntos aportes irregulares a las campañas del 2006 y 2011 (Gestión 11.01.2019).

Ahora, el magistrado tiene 30 días para presentar su acusación. Luego de eso, viene una etapa intermedia de control de acusación que estará a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho.

Aportes fantasmas



Gestión conoció algunos hallazgos de la Fiscalía que serán incluidos en la acusación. El Equipo Especial Lava Jato detectó más de 100 aportantes falsos en las dos campañas presidenciales de Ollanta Humala.

Según fuentes de Gestión, hubo 40 aportantes falsos en el 2006 y más de 60 en el 2011.

“Ellos (los supuestos aportantes) declararon y manifestaron que no han dado nada. Habrían usado el pitufeo al igual que en el caso Keiko Fujimori”, comentó una fuente a este diario.

La tesis fiscal es que el Gobierno del extinto Hugo Chávez y la constructora Odebrecht, junto a OAS, financiaron las campañas del nacionalismo. Asimismo, sospechan de una presunta organización criminal que se habría enquistado dentro del Partido Nacionalista para “lavar” dinero ilícito en las campañas.

Dinero chavista



La fuente señaló que en la investigación se descubrió una cuenta de Ilan Heredia, hermano de la ex primera dama, en el Banco Continental, la cual se habría creado para recibir aportes de campaña del partido UPP, pero estos no eran más de US$ 200,000 y lo que se gastó en campaña fue más de S/ 12 millones.

“El dinero que se utilizó de la cuenta supuestamente para gastos de campaña no es proporcional con lo que ellos rindieron cuenta a la ONPE. Hay una diferencia abismal”, señaló el informante. Por ello, la Fiscalía sospecha que la ex pareja presidencial manejó grandes cantidades de dinero en efectivo y dicho aporte habría sido del extranjero. Chávez habría colaborado a la campaña con dinero equivalente a más de S/ 12 millones y este aporte no habría sido bancarizado.

Odebrecht y OAS



Respecto al presunto dinero que habrían entregado Odebrecht y OAS a la campaña del 2011, según la fuente, está probado que Jorge Barata entregó personalmente US$ 3 millones a la ex pareja presidencial en una casa ubicada en Armendáriz (Miraflores).

“Además, hay una hoja de cálculo en la que aparece 4’008,000 reales (US$ 3 millones, y esto ha sido confirmado por otros exdirectivos de la empresa”, anotó.

OAS colaboró con Humala pagando US$ 500,000 al publicista brasileño Valdemir Garreta por sus servicios. Este asesoró la imagen del entonces candidato.

“Hay facturas y boletas del pago”, nos indicaron. Del aporte de Odebrecht, la ex pareja presidencial no habría utilizado todo el dinero para la campaña, sino también para otros usos.

Según la Fiscalía, los Humala-Heredia compraron bienes como la casa que tienen en Surco y otros que ya fueron incautados.

Acusados y penas



Gestión también conoció que el fiscal Germán Juárez evalúa pedir hasta 25 años de prisión contra la ex pareja presidencial.

Esta es la pena máxima por el delito de lavado de activos agravado. Lo mínimo que podría solicitar son 15 años.

Otros que serían incluidos en la acusación son Ilan Heredia, Antonia Alarcón, Rocío Calderón, Jorge Chang Soto, entre otros; así como el Partido Nacionalista, la empresa Todo Graph SAC y la ONG Prodin. Otra fuente señaló que Juárez tomaría entre 15 a 20 días para presentar su acusación al Poder Judicial.