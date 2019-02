Fiscalía no continuará con megaoperativos si no obtiene presupuesto adicional

La lucha contra las organizaciones criminales que operan en el Perú pende de un hilo.

Y es que el coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, advirtió que si el Ministerio de Economía (MEF) no les otorga el presupuesto adicional de S/ 3 millones que solicitaron, no se podrá continuar con los megaoperativos a nivel nacional.

“Con qué nos movilizamos si no hay plata. Cómo pagamos los pasajes de los fiscales. Si no hay dinero, no habrá megaoperativos”, advirtió en diálogo con Gestión.

El magistrado indicó que este dinero adicional será utilizado íntegramente en los megaoperativos y los viáticos de los fiscales.

“El MEF tiene la responsabilidad de financiar la lucha contra el crimen organizado y la trata de personas. Esperemos que nos den una respuesta”, manifestó.

Hasta mayo

Chávez Cotrina dijo que con el presupuesto que actualmente se tiene, las fiscalías contra el crimen organizado solo podrán realizar megaoperativos hasta mayo.

En ese sentido, pidió al titular del MEF, Carlos Oliva, que atienda su pedido con suma prioridad.

El magistrado informó que en un solo megaoperativo para desarticular una organización se gastan S/ 150,000.