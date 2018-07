Fiscalía buscará asegurar documentación que tiene Odebrecht en almacén de Pachacamac

Carlos Hinostroza Sánchez: carlos.hinostroza@diariogestion.com.pe

El jefe del equipo especial de la Fiscalía que investiga el caso Lava Jato , Hamilton Castro, informó que solicitará un presupuesto adicional para tratar de asegurar de forma definitiva el acervo documentario que tiene guardada la filial peruana de la constructora brasileña Odebrecht en el almacén de la empresa Polysistemas, ubicada en Pachacamac.

En una charla con periodistas, el fiscal explicó que con este presupuesto se podrá escanear los diferentes contratos, facturas, y otros, relacionados a las obras ejecutadas por Odebrecht en nuestro país, y que fueron previamente preseleccionados por el Equipo Especial que dirige.

“(Vamos a) pedir un presupuesto para escanear esa información como una medida adicional asegurativa. Como usted comprenderá, no es posible traernos toda esa información porque está contenida en más de 18 mil cajas, que no cabrían en ningún almacén de la Fiscalía, además que no es necesario”, respondió a Gestión.

Castro recordó que, en el acuerdo preliminar suscrito entre el Ministerio Público y Odebrecht en enero del año pasado, se estableció puntualmente en una de las cláusulas que “es deber de la empresa mantener y no destruir toda la documentación contable y financiera vinculadas a los casos materia de colaboración”.

Firmaron acta

El pasado martes 19 de junio, el fiscal de lavado de activos, José Castellanos, ingresó al almacén de Polysistemas e incautó importante documentación relacionada a los contratos y adendas suscritas entre Odebrecht y la empresa Transportes Don Reyna, de propiedad del exsecretario de Palacio durante el gobierno aprista, Luis Nava. Esto, en el marco de la investigación seguida contra el expresidente Alan García y su círculo de confianza, por el presunto delito de lavado de activos.

Tras esta diligencia, Castro informó que, en el marco del proceso de colaboración con Odebrecht, el equipo especial firmó un acta con los representantes legales de la constructora, en el que se comprometieron a “mantener todo el acervo documentario almacenado en Polysistemas, mientras duren todas las investigaciones del Ministerio Público sobre el caso Lava Jato”.

“Nosotros creemos que de esa manera hemos asegurado la documentación a un cierto nivel”, enfatizó.