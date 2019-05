Fiscalía alista acusación contra Keiko y Villarán, tras caso Humala

El fiscal Germán Juárez presentaría hoy ante el Poder Judicial la acusación contra Ollanta Humala y Nadine Heredia por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal en el caso Odebrecht.

Este diario informó en enero que Juárez Atoche decidió cerrar la investigación contra la ex pareja presidencial y que ya no necesitaría de más diligencias en Brasil (Gestión 11.01.2019).

La Fiscalía investiga, desde el 6 de junio del 2016, los presuntos aportes ilegales que habría recibido el Partido Nacionalista durante las campañas del 2006 y 2011.

En la acusación también se incluirá a Ilan Heredia, Antonia Alarcón, Rocío Calderón, Martín Belaunde Lossio, Jorge Chang Soto y otros.

Igualmente, al Partido Nacionalista y a la empresa Todo Graph SAC.Juárez podría pedir entre 15 y 25 años de prisión contra los imputados, según una fuente de la Fiscalía.

Luego de los Humala, el Equipo Especial estima que en este año cerrará las investigaciones y llevará a juicios los casos Fujimori y Villarán (ver infografía).

¿Nuevo viaje a Brasil?



Trascendió que los fiscales viajarán nuevamente a Brasil en junio para ampliar las declaraciones de Jorge Barata.

Sin embargo, Gestión supo que ello no es tan seguro, debido a que los fiscales continúan recabando información a base de lo que declaró Barata en abril pasado.

Caso Keiko Fujimori



"Por unas cuantas personas, no se debe generalizar culpando a todos los simpatizantes que siempre se han conducido de manera correcta y pacífica", pidió Fujimori Higuchi. (Foto: GEC) "Por unas cuantas personas, no se debe generalizar culpando a todos los simpatizantes que siempre se han conducido de manera correcta y pacífica", pidió Fujimori Higuchi. (Foto: GEC)

¿De qué trata?: La Fiscalía investiga los presuntos aportes irregulares a las campañas de Keiko Fujimori del 2011 y 2016. Se sospecha que Odebrecht entregó dinero ilícito

en efectivo para dicho fin. La lideresa fujimorista y otros dirigentes habrían lavado US$ 1.2 millones.

Presuntos delitos: Lavado de activos y organización criminal.

Involucrados: Jaime Yoshiyama, Augusto Bedoya, Adriana Tarazona,

Pier Figari, Ana Herz, entre otros.



Caso Susana Villarán

Susana Villarán deberá acudir al Congreso este lunes para responder por el proyecto Línea Amarilla. (Foto: GEC) Susana Villarán deberá acudir al Congreso este lunes para responder por el proyecto Línea Amarilla. (Foto: GEC)

¿De qué trata?: La Fiscalía investiga los US$ 3 millones que habría entregado Odebrecht para la campaña por el No a la revocatoria de Villarán en el 2013. El dinero salió del Departamento de Operaciones Estructuradas. Se sospecha que OAS también habría entregado US$ 1 millón.

Presuntos delitos: Lavado de activos, organización

criminal, cohecho y negociación incompatible.

Involucrados: José Miguel Castro, Domingo Arbuzialde, José

Pinheiro y otros.

Caso Metro de Lima

¿De qué trata? : La Fiscalía investiga los US$ 14 millones de sobornos que pagó Odebrecht por la adjudicación del Metro de Lima en el segundo gobierno aprista. Las exsocias de la brasileña habrían conocido del ilícito, según reveló Jorge Barata en Brasil.

Presuntos delitos: Lavado de activos, colusión, tráfico

de influencias, cohecho y organización criminal.

Involucrados: Jorge Cuba, Edwin Luyo, Jessica Tejada, Santiago Chau, Víctor Muñoz Cuba y otros.

Caso Ositran

Juan Carlos Zevallos (Foto: GEC) Juan Carlos Zevallos (Foto: GEC) GEC

¿De qué trata?: La Fiscalía investiga el soborno

por más de US$ 700 mil que habría recibido de Odebrecht el exjefe de Ositran, Juan Carlos Zevallos, para la emisión de certificados de

avance de la obra Interoceánica Sur, tramos 2 y 3.

Presuntos delitos: Tráfico de influencias y lavado de activos.

Involucrados: Juan Carlos Zevallos Ugarte.