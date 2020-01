Hay una nueva fecha para la presentación de la acusación contra Keiko Fujimori por los presuntos delitos de lavado, obstrucción de la justicia, asociación ilícita para delinquir, falsedad genérica, fraude procesal y falsa declaración en proceso administrativo en el caso Odebrecht.

El jefe del Equipo Especial, Rafael Vela, señaló en Latina que la acusación ahora será presentada por el fiscal José Domingo Pérez entre marzo y abril de este año.

Sin embargo, Vela había indicado el 26 de diciembre del 2019 que Keiko Fujimori iba ser acusada a fin de mes o en la primera semana de febrero. Incluso, dijo que sería a fines del 2019 (ver cronología).

Justificaciones

El último domingo, Vela explicó en Latina que la acusación tardará un poco más debido a que los abogados de los investigados en el caso de Keiko Fujimori han planteado cuatro recusaciones contra el juez Víctor Zúñiga Urday.

El magistrado es quien resolverá el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular en los próximos días.

Agregó que el Poder Judicial solo ha resuelto una. La intención de las defensas es separar al juez del caso, como lo hizo el abogado Humberto Abanto con el juez Richard Concepción. Hasta que no se resuelvan todas las recusaciones, el juez no puede resolver otras diligencias que no sea la prisión preventiva.

Falta de peritos y Maiman

Asimismo, el fiscal dijo que la falta de peritos en el Equipo Especial también dificulta que la acusación sea presentada a fines de enero. No obstante, manifestó que la intención es ir a juicio oral antes de que venzan las prisiones preventivas de Jaime Yoshiyama y Pier Figari. “Si se cierra la investigación en febrero, la Fiscalía tiene 30 días para formular acusación”, anotó.

Tras el acuerdo de colaboración eficaz con Josef Maiman, afirmó que devolverá al Estado un aproximado de US$ 13 millones.“Todo lo que se está devolviendo por parte de Maiman son alrededor de casi US$ 13 millones, de los cuales casi US$ 7 millones están congelados en Costa Rica”, declaró.

Finalmente, manifestó que el control de acusación contra los Humala ya está en etapa de admisión de pruebas y ahora el juez Concepción debe fijar la fecha del juicio.

Cronología

19.09.2019. El fiscal superior Rafael Vela señaló a Gestión que era posible presentar la acusación contra Keiko Fujimori antes de finalizar el 2019, pues seguía en la cárcel.

26.12.2019. Ya con Fujimori en libertad, gracias al TC, Vela señaló que la Fiscalía tiene la pretensión de acusar a la excandidata entre enero y febrero.

12.01.2020. Esta vez el fiscal indicó que el Equipo Especial tiene carencias logísticas, pero acusarán.

Percepción

¿Y el respaldo ciudadano a la Fiscalía?

Para Alfredo Torres, presidente de Ipsos Perú, hay un cambio en la opinión pública con respecto a la visión que tiene de los fiscales del equipo especial Lava Jato.

En esa línea, el analista señaló que la población considera que “ya estuvo bueno de investigaciones” y hay que “pasar ahora a las denuncias penales”.

“Si se logran las primeras condenas, la gente seguirá apoyando el proceso, pero si se sigue investigando y abriendo expedientes, en vez de avanzar con lo que ya inició, habrá una frustración y desencanto”, apuntó.