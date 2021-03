Entre diciembre del 2020 e inicios de este año se realizó en nuestro país una serie de protestas sociales en las regiones de Ica y La Libertad. Los manifestantes, la mayoría de ellos agricultores, exigían la derogación de la Ley de Promoción Agraria, al considerar que afectaba sus derechos laborales.

Luego de varias semanas de protestas y bloqueo de carreteras, que lamentablemente ocasionaron la muerte de más de 10 personas, el Congreso derogó dicha norma.

Al respecto, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, aseveró que no hay indicios que vinculen al presidente Francisco Sagasti con las muertes de estas personas, a diferencia de la investigación seguida contra el congresista Manuel Merino, por las muertes de dos personas durante la marcha en contra de su nombramiento como Jefe de Estado, en noviembre pasado.

“Son lamentables las protestas que han sucedido en noviembre, como las sucedidas en el norte (del país), porque ambas traen lamentables pérdidas, muertes. La diferencia en esta segunda investigación, en el caso del norte, (es que) no hay ningún indicio que vincule al señor Sagasti. Si las hay, tengan por seguro que también obraríamos igual. No son temas iguales”, dijo ante la comisión de Justicia del Congreso.

Ávalos recalcó que eso no significa que la Fiscalía no esté investigado los decesos de estos agricultores. “Eso lo está investigando la fiscalía correspondiente, yo tengo competencia para investigar a altos funcionarios. Hasta ahora no hay un elemento que sindique al señor Sagasti (con esas muertes)”, anotó.

Agricultores de Ica y La Libertad protestaron y pidieron la derogación de la Ley Agraria

El caso de Manuel Merino

Respecto a la investigación seguida contra Merino por la muerte de los jóvenes Inti y Bryan, Ávalos recalcó que hay indicios que llegan “hasta las altas esferas del Ejecutivo”.

“Otro indicio más que hay en esta investigación contra el señor Merino es que organismos internacionales mandaron información al Estado peruano haciendo ver que se estaba haciendo el uso desmedido de la fuerza. Eso es un indicio, no digo que sea una prueba, es un indicio para iniciar una investigación preliminar, en su contra”, señaló.

La fiscal añadió que, según la versión de un exministro del Interior, Merino habría llamado a una persona muy cercana, pidiéndole que ponga “un poco más de fuerza las protestas”.

“Tenemos otro indicio de una declaración que hace un funcionario de canal 7, quien dice que una persona muy cercana al señor Merino le había dicho que no propale las tomas de las protestas realizadas en el mes de noviembre. Son indicios señores”, puntualizó.

Vizcarra y Richard Swing

En otro momento, la fiscal de la Nación adelantó que en abril concluirá la investigación seguida contra el expresidente Martín Vizcarra por el caso “Richard Swing”. Al exmandatario, y actual candidato al Congreso por Somos Perú, se le investiga por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado y obstrucción de la justicia.

Ávalos precisó que si en el transcurso de estas semanas se encontraran nuevos delitos y pruebas contra el exmandatario por este caso, serán incluidas en su informe final.

Al ser consultada por una presunta vinculación con Vizcarra, la titular del Ministerio Público lo descartó de plano y dijo que se ha construido todo un mito en torno a estos rumores.

“Se ha tejido un mito de que soy amiga del expresidente Vizcarra, pero no hay una sola prueba objetiva, todos son dichos. ¿Sabe cuándo lo conocí? El día que vino a mi juramentación (…) las únicas veces que me he reunido con el señor (Martín Vizcarra) es por temas de trabajo, porque nos ha citado un montón de veces, o por temas de presupuesto, pero nunca me van a encontrar una foto con él tomando lonche”, aseveró.