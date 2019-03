Fiscalía abre investigación preliminar contra Lescano por el presunto delito de acoso sexual

El Ministerio Público -a través de su cuenta de twitter- informó que abrió una investigación preliminar contra los que resulten responsables del presunto delito de acoso sexual en la que estaría implicado el parlamentario Yonhy Lescano, de Acción Popular, hacia una periodista.

El caso estará a cargo de la fiscal Katharine Borrero, de la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de Lima. Así como parte de la indagación, la magistrada solicitó un informe detallado al Congreso de la República sobre este caso.

Como se recuerda, más temprano el parlamentario afirmó

que la denuncia en su contra por el presunto acoso sexual a una periodista se trata de una “conspiración del fujiaprismo”, que busca retirarlo del Legislativo.

“Es una patraña, una calumnia, una conspiración del fujiaprismo, que demuestra que quienes han denunciado tiene vinculación con el fujimorismo. No es una denuncia de un acoso sexual, no es una denuncia de quienes están protegiendo a la mujer, es una difamación, una patraña de quienes quieren sacar del Congreso a Yonhy Lescano , que es incómodo para la mafia”, aseguró en entrevista con Latina.

El congresista se refirió a la víctima, de la cual dijo “no da la cara”, siendo él el único que debe responder por los hechos que se le atribuyen.

“ Acoso sexual a una persona que tiene más de 40 año s, que no da la cara, no se le conoce . Yo soy el único que responde y la señora feliz de la vida, una denunciante anónima y el congresista permanentemente con preguntas de toda la prensa, que no tengo ningún problema en contestar porque esto es una patraña, una mentira”, manifestó Lescano .