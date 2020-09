Este domingo se reveló una conversación entre la fiscal contra el crimen organizado Rocío Sánchez y el asesor de la bancada del Partido Morado, Carlo Magno Salcedo. En esta se evidencia que la fiscal buscó evitar “show mediático” al líder del Partido Morado, Julio Guzmán.

La conversación difundida por “Panorama” se produjo el 17 de agosto, día en que el Equipo Especial del caso Lava Jato inició una investigación preliminar sobre Julio Guzmán por el presunto delito de lavado de activos.

El diálogo es el siguiente:

(Captura: Panorama)

Al respecto, la también fiscal contra el crimen organizado, Sandra Castro, lamentó lo dicho por su colega e indicó que de manera “personal” no habría sostenido dicha conversación.

“De manera personal no diría esto. Este asesor de Julio Guzmán. No me preocuparía porque le hagan un show mediático, menos a una persona de un grupo político”, sostuvo en diálogo con “Panorama”.

Similar postura tuvo el fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial del caso Lava Jato, quien cuestionó la conversación y confirmó que la fiscal Lili Romualdo mencionada en el diálogo es parte de su despacho como fiscal provincial adjunta.

“Me parece un poco no adecuado, por no decir otros términos”, manifestó Pérez