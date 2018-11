Fiscal de la Nación presentó denuncia constitucional contra PPK y ex ministros

Pedro Chávarry, fiscal de la Nación presentó una denuncia constitucional contra Pedro Pablo Kuczynski (PPK), la ex Premier Mercedes Aráoz y el ex ministro de Vivienda, Carlos Bruce, así como otros supuestos involucrados por el presunto caso de compra de votos para evitar la vacancia del ex presidente.

Según El Comercio, la denuncia contra PPK se le imputa por ser el presunto “instigador” en la comisión de los delitos de cohecho activo genérico impropio y tráfico de influencias agravado.

Asimismo, otras personas involucradas son los ex ministro de Agricultura, José Arista; el suspendido legislador Bienvenido Ramírez y la parlamentaria Marita Herrera.

En el caso de Mercedes Aráoz y Carlos Bruce se les imputa ser autores de los delitos de cohecho activo genérico impropio y tráfico de influencias agravado en agravio del Estado.

Mientras que, José Arista se le señala como cómplice secundario de la presunta comisión del delito de cohecho activo genérico impropio .

Asimismo, a Bienvenido Ramírez y Marita Herrera se le acusa, en su condición de parlamentarios, la presunta comisión de delito de cohecho pasivo impropio.