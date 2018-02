Fiscal de la Nación califica de “elevado” pedido de reparación civil de la Procuraduría

Cambio de parecer. El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, se rectificó respecto a las declaraciones vertidas ayer en una entrevista radial, en la que calificó de “razonable” el pedido de reparación civil que hizo la Procuraduría a la constructora Odebrecht de S/ 3,468 millones.

Así, para el titular del Ministerio Público ahora el monto pedido por el abogado del Estado le parece “bastante elevado”.

“La pregunta fue en el sentido de que si me parecía razonable la explicación que me dio a mí, a eso dije que sí. Pero luego lo que dije fue que tiene que explicar y precisar bien los alcances y los montos o cómo es que llega a ellos, porque a mí me pareció bastante elevado, y todo el mundo coincide con ello”, dijo en una entrevista con el diario El Comercio.

Ante lo cual, indicó que el procurador tiene que explicarlo y sustentarlo.

“Yo creo que él debe de explicar mejor sus cifras. Yo cuando hablo de respaldos, solo lo hago con los fiscales que trabajan conmigo”, aseguró.

El titular del Ministerio Público indicó que el procurador llegó a ser un “freno” para lograr coordinar las fechas en las que declarará el exgerente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata.

“Fue un freno quizás, pero no un obstáculo fuerte”, puntualizó.