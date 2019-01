"Venezuela y Odebrecht financiaron las dos campañas de Humala", sostiene fiscal Juárez

El fiscal para casos de lavado de activos, Germán Juárez Atoche, informó que su equipo llegó a la conclusión de que el Gobierno de Venezuela y la constructora brasileña Odebrecht financiaron las campañas del ex presidente Ollanta Humala en el 2006 y 2011, respectivamente.

Juárez Atoche adelantó que "existen elementos reveladores" que probarían un caso de lavado de activos.

"De acuerdo a las pruebas obtenidas [...] existen elementos reveladores de la comisión del delito de lavado de activos agravado. Hemos realizado diligencias sustanciales. En cuanto al financiamiento, llegamos a la conclusión de que el Gobierno de Venezuela y la empresa Odebrecht financiaron las dos campañas de Ollanta Humala", afirmó en entrevista a Perú21.

Juárez Atoche precisó que en 2006, el ex mandatario habría recibido dinero del Gobierno venezolano, mientras que en 2011, "Odebrecht, entregó US$ 3 millones" y la constructura "OAS entregó unos US$ 500,000 a través del publicista brasileño Valdemir Garreta".

Para tal afirmación, aseguró que "hay un montón de elementos de convicción" entre los que enumeró las declaraciones de Odebrecht y Jorge Barata, una hoja de cálculo que consigna 4 millones 800 mil reales (US$3 millones) que habría recibido el ex jefe del Estado, un informe jurídico y de la Policía que establece que OH es Ollanta Humala, así como testimonios de aportantes y audios.

Asimismo, según la investigación fiscal, existe un desbalance patrimonial que asciende a más de S/ 14 millones, el cual implica tanto a la ex pareja pareja presidencial como algunos de sus familiares y personas allegadas.

Juárez Atoche manifestó que aún evalúa cuántos años de cárcel solicitará para Ollanta Humala y Nadine Heredia ante el Poder Judicial, pero adelantó que "los sentenciados por ese delito (lavado de activos agravado) tienen una pena mínima de 15 años".

Concluida la investigación preparatoria, la ley fija un plazo de 30 días para pasar a la etapa de acusación o archivar el caso contra la ex pareja presidencial.

"Las cosas se verán en las audiencias. Igual decían que no había nada y les dieron prisión preventiva. Estoy convencido de que en este caso puedo ganar porque tengo las pruebas. Por eso me estoy yendo a juicio oral", refirió Juárez Atoche.

Como se recuerda, la investigación inició en enero del 2015, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectara transferencias por US$216 mil a cuentas bancarias de Nadine Heredia.