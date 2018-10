Fiscal que investiga a esposa de Pérez : "No soy política, soy fiscal"

La fiscal superior Lourdes Téllez, coordinadora nacional especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, justificó hoy que haya dispuesto un plazo de 24 horas para que el fiscal de Lavado de Activos José Domingo Pérez explique la designación de su esposa en Perú Compras.

"Él [ José Domingo Pérez] tiene un caso en el que está viendo a altos funcionarios", señaló en referencia al caso del Aeropuerto Internacional de Chinchero.

"En segundo lugar, ella [esposa del fiscal Pérez] está ocupando un cargo de confianza del gobierno actual. Y eso hay que evaluarlo", arguyó Lourdes Téllez.



La fiscal superior remarcó que la investigación parte de un indicio de presunto conflicto de intereses que, como coordinadora anticorrupción, debe investigar.

"Yo no soy política, soy solamente fiscal y a mucha gente se lo digo, solo soy fiscal", enfatizó Tellez en Canal N.



En este sentido, dijo que esperará al informe requerido a Domingo Pérez sobre la designación de su esposa, para evaluar la posibilidad de apartarlo del caso Chinchero.

"Vamos a evaluar. No puedo dar una respuesta porque todavía no han vencido las 24 horas. Tengo que evaluarlo. No niego la posibilidad", mencionó.

Lourdes Téllez negó que el pedido de informe a Domingo Pérez corresponda tenga alguna injerencia del fiscal de la Nación Pedro Chávarry, o busque entrampar las investigaciones hacia Keiko Fujimori por el caso Cócteles.

"No [tengo relación con Pedro Chávarry]. Por primera vez me he sentado a conversar cuando el señor me comunica si puedo aceptar el cargo de coordinara nacional", aseguró.

"Lo he visto en ceremonias. Para el 28 de Julio, como todos mis compañeros, le damos el saludo. En Año Nuevo y Navidad, les damos saludos a nuestros fiscales supremos. Pero antes nunca había tenido la oportunidad de sentarme a cruzar más de dos o tres frases", agregó.

Cabe precisar que esta no es la primera vez que la Coordinadora Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, pide un informe a José Domingo Pérez.



El pasado 15 de octubre, solicitó al integrante del Equipo Especial del Caso Lava Jato esclarecer sus comentarios sobre Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) realizados en un evento en México.

Asimismo, José Domingo Pérez ha solicitado 36 meses de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, tras la formalización de una investigación preparatoria por presunto lavado de activos en la campaña presidencial de Fuerza Popular (entonces Fuerza 2011), con presuntos aportes ilegales de Odebrecht.