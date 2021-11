De producirse cualquier atentado contra él o su familia, responsabilizará directamente a Odebrecht, dijo el fiscal Hamilton Montoro, quien fue separado el 29 de octubre del equipo especial Lava Jato.

Asimismo, dijo que su salida del grupo de trabajo, liderado por Rafael Vela Barba, se debió a una “venganza” y un “chantaje” por parte de la compañía brasileña para evitar pagar reparaciones.

“Esta es mi última entrevista, no voy a dar más. Seguramente va a haber más represalias por parte de Odebrecht o cualquier otra situación, pero yo estoy preparado. Cualquier cosa que le pase a mi familia, aunque sea un rasguño, yo voy a responsabilizar a Odebrecht y sus representantes”, dijo en Exitosa.

El fiscal Montoro detalló que fue constantemente asediado por los abogados de Odebrecht, tras denegar el archivamiento de los casos Olmos y Monteverde Soluciones Técnicas y por haber incluido a tres ejecutivos de la empresa: Luis Alberto de Meneses Weyll, Sergio Nogueira Panicali y Edson Nogueira como cómplices por colusión agravada.

Dijo que, tras su disposición, la defensa legal de Odebrecht presentó una queja por escrito el 5 de setiembre. Finalmente, el 1 de octubre sus dos resoluciones fueron declaradas nulas, por lo que el fiscal aseguró que el equipo especial Lava Jato les dio la razón a los abogados de la compañía brasileña.

“Fui notificado por mi superior jerárquico (Rafael Vela) sobre la disposición de declarar nula dos resoluciones en las que yo deniego el archivo de dos investigaciones contra la empresa Odebrecht”, detalló al medio.

“Esa resolución sale el 1 de octubre, al día siguiente me llaman y me señalan que mi superior ha dispuesto mi cambio y me está mandando a una fiscalía de lavado de activos en Callao”, agregó.