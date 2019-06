Fiscal Castro: No hubo ninguna inactividad del equipo que dirigí en caso Toledo

El fiscal Hamilton Castro respondió a la denuncia realizada por José Domingo Pérez, miembro del equipo especial del caso Lava Jato, quien acusó presuntas irregularidades dentro del Ministerio Público en favor del ex presidente Alejandro Toledo.

Castro reiteró que no hubo ningún tipo de “inactividad” de parte de la fiscalía, cuando estuvo a cargo de dicho caso.

“No hay ninguna inactividad de parte de los fiscales del equipo especial que me tocó dirigir en aquel momento, de ninguna manera, todo lo contrario”, afirmó en Canal N.

Según lo declarado por José Domingo Pérez, el fiscal Castro no actuó con la prontitud que se requería cuando Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, dijo que la constructora pagó coimas a Toledo. Esta presunta inacción le permitió al ex jefe de Estado viajar a Estados Unidos sin ningún impedimento en enero del 2017.

El fiscal Hamilton Castro señaló que el trabajo realizado por el actual equipo especial a cargo de Rafael Vela, está basado en los resultados del equipo que él lideró en un primer momento.

“El trabajo que ha venido haciendo el equipo especial, para no hablar de los demás casos, en este en específico del señor [Alejandro] Toledo, ha sido sobre la base de trabajos y avances que hizo el equipo especial original, por lo tanto, está absolutamente documentado que no ha habido ninguna inactividad de parte mía y de ningún otro fiscal que estuvo bajo mi dirección”, destacó.

Hamilton Castro dijo desconocer cuáles serían las razones del fiscal Pérez para denunciar inacciones a través de un informe presentado al coordinador Rafael Vela.

“No sabría decir cuáles son las motivaciones del señor Pérez, pero creo que debería estar avocado a los casos que tiene a su cargo actualmente, y sobre todo, creo que es importante establecer las razones por las cuales no hay requerimientos posteriores a mi gestión respecto de otras actividades ilícitas de probable comisión por parte de la empresa Odebrecht y que fueron requeridas en su momento”, dijo.