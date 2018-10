Financiamiento al partido de Keiko Fujimori: ¿cuánto se lavó y quiénes fueron los 'prestanombres'?

Un testigo protegido, con conocimiento íntimo de cómo funcionan los niveles más altos de Fuerza Popular, declaró ante los fiscales José Domingo Pérez y Elvia del Carmen Caro el domingo 14 pasado en la División de Investigaciones de Alta Complejidad (DIVIAC) de la Policía quiénes toman las decisiones fundamentales del partido; y cómo controlan las posiciones y acciones de sus congresistas.

De acuerdo con el informe de IDL-Reporteros, el testimonio describe una reunión que tuvo lugar “a fines de enero e inicios de febrero del año 2011”. Convocado por Ana Herz de Vega, el congresista Rolando Reátegui acudió al local del hoy Fuerza Popular y entonces Fuerza 2011 en la calle Bucaré 559, “de propiedad de Joaquín Ramírez Gamarra”.

La oficina de Keiko Fujimori en ese local se encontraba “en el segundo piso del inmueble, ingresando por las escaleras a la mano izquierda”.

Reátegui fue recibido, según el testigo, por una persona importante del entorno de Keiko Fujimori: “la secretaria Carmela Pucara Paxi […] que lleva la agenda personal de Keiko Sofía Fujimori. Carmela Pucara sabe quién entraba y quién salía del local de la calle Bucaré, y actualmente viene realizando esa función en el local de la Calle Morochucos 140, Urbanización Santa Constanza Surco”.

Carmela Pucara, prosigue el testigo, es quien “puede corroborar a las personas con las que se reúne Keiko Fujimori, porque ella le lleva un control de sus citas y reuniones que sostiene desde esos años. Carmela Pucara portaba en su computadora fija PC y un móvil personal los registros de las citas y reuniones que sostenía Keiko Fujimori Higuchi, y las otras citas que no son oficiales las anotaba en una Agenda que era un papel que lo destruía”.

En la reunión “se encontraban presentes Keiko Sofía Fujimori Higuchi, Ana Herz de Vega, Pier Figari Mendoza y Adriana Tarazona de Cortés”. Según el relato del testigo, Figari y Herz fueron al grano y sin pérdida de tiempo: “…le indican al congresista Rolando Reátegui que hay fondos de dinero donados por empresarios que no quieren aparecer en la lista de aportantes del Partido Fuerza Popular 2011, que no querían tener problemas posteriores en caso Fuerza 2011 no ganara las elecciones y no pudieran contratar con un eventual gobierno y que podrían ser cruzados muchas veces con la Sunat”.

“Pier Figari le indica al congresista Rolando Reátegui que le van a dar un dinero para poder cubrir las donaciones para que aparezcan registradas a nombre de terceras personas, porque el congresista Rolando Reátegui era amigo y tenía relaciones en el mundo empresarial por lo que podía hacer cubrir los aportes, es decir, el congresista Reátegui debía llevar a cabo una operación de buscar en su región San Martín a personas que puedan aparecer como aportantes del Partido”, indica el testigo.

De acuerdo con el testimonio, “Keiko Fujimori, Ana Herz de Vega, Pier Figari delegaron en Adriana Tarazona como la persona que se iba a encargar de entregarle el dinero al congresista Rolando Reátegui”.

Esa reunión fue seguida por otra una semana después, en el mismo local. Rolando Reátegui se reunió “con Keiko Fujimori la que le indica que el dinero ya lo tenía Adriana Tarazona”.

En efecto, en la oficina de Tarazona, esta le entregó 30 mil dólares “en efectivo o en billetes; el dinero estaba listo en su cajón que estaba preparado en un sobre de manila”[sic].

Reátegui voló a Tarapoto “con los pasajes asignados o comprados por el Congreso de la República. En Tarapoto entregó los treinta mil y 00/100 dólares norteamericanos (UU$ 30,000.00) a la contadora Micaela del Águila Vela, contadora de los supermercados La Inmaculada SAC y Botica La Inmaculada SAC […] para que los guarde físicamente”.

Al día siguiente se inició el proceso de lavado literalmente en casa: “… el congresista Rolando Reátegui conversa con su esposa Marizol Valles Chong, en la vivienda de ambos, en donde le indicó que por orden de Keiko Fujimori había recibido un dinero para que sea aportado al partido Fuerza 2011. El congresista Rolando Reátegui le indica a su esposa que como era empresaria era una persona solvente y que prestara para dar su nombre como aportante, es decir, para realizar un aporte los diez mil y 00/100 dólares norteamericanos (UU$ 10,000.00) al partido”.



La misma propuesta hizo Reátegui, de acuerdo con el testimonio del testigo protegido, a Liulith Sánchez Bardález, gerente de Droguería San Martín, donde el padre de Reátegui es accionista mayoritario, para que figurara con un aporte de 5 mil dólares a Fuerza 2011.



Luego, con la ayuda de su asesor Ronald del Castillo, Reátegui convenció a Pedro Velayarce para que prestara su nombre como aportante de 10 mil dólares.



De regreso en Lima, el testigo indica que Reátegui fue nuevamente convocado (por Carmela Paucara) para reunirse con Adriana Tarazona en el mismo local de Bucaré. Al llegar, Reátegui se dirigió primero “a la oficina de Keiko Fujimori con quien conversa y esta última le indica que Adriana Tarazona lo estaba esperando”.

Tarazona lo recibió “conjuntamente con Erika Yoshiyama Koga […] una de las personas que se encargaban de la contabilidad del partido Fuerza 2011 porque ella firmaba los documentos ante la ONPE”. Esta le entregó “un sobre de manila, indicando que eran los recibos que se tenían que llenar para cada aportante”.

Al salir Erika Yoshiyama, el testigo afirma que Adriana Tarazona sacó otro “sobre de manila conteniendo veinte mil y 00/100 dólares norteamericanos (UU$ 20,000.00) en efectivo … para que trasladara ese dinero a San Martín”.

Al día siguiente Reátegui voló nuevamente a Tarapoto en busca de prestanombres a los que asignar los 20 mil dólares. Al llegar, entregó el dinero a “Micaela del Águila Vega”, para que lo guarde.

Luego, Reátegui pidió ayuda a Ronald del Castillo para conseguir nombres de aportantes postizos. Del Castillo ofreció a su padre Rafael del Castillo y a su esposa Liz Document, para que firmen los recibos.

Como quedaba dinero por lavar, Reátegui viajó a Moyobamba, donde reclutó a su hermana Cira y al esposo de esta, el francés Jean Louis Maze Cam para prestar sus nombres como donantes.

Finalmente, Reátegui delegó en Ronald del Castillo, su asesor, la tarea de hacer firmar recibos a los que habían aceptado prestar sus nombres. La lista quedó así: “Marizol Valles Chong fue de US$ 10,000, Liulith Sánchez Bardález fue de US$ 5,000, Pedro Velayarce Llanos fue de US$ 10,000, Liz Document Manrique fue de US$ 10,000, Rafael del Castillo Reátegui US$ 5,000, Jean Louis Maze Cam fue diez mil y 00/100 dólares norteamericanos (US$ 10,000.00)”.

Luego de que Adriana Tarazona le entregara por teléfono el número de cuenta del banco Scotiabank, Rolando Reátegui, “le entrega el número de cuenta del Banco Scotiabank a la contadora Micaela del Águila Vela para que haga los depósitos en dólares según los montos establecidos. Micaela del Águila Vela ordena a la tesorera Ángela Berenis Bautista Zeremelco para que haga los depósitos en el Banco, [y luego] los comprobantes de los depósitos bancarios son entregados por la contadora Micaela del Águila Vela al congresista Rolando Reátegui”.

Para concluir el proceso de lavado, ya de regreso en Lima, “… Rolando Reátegui se dirige al local de Bucaré para entregar los Recibos de Aportes Fuerza 2011 y los comprobantes de los depósitos bancarios en un sobre a nombre de Adriana Tarazona de Cortés, entregando el mismo a la secretaria Carmela Paucara”.

Ahí no acabó todo. Hacia finales de febrero de 2011, refiere el testigo, “Keiko Fujimori llamó al congresista Rolando Reátegui para que vaya al local de Bucaré. … al día siguiente el congresista […] se dirige a la oficina de Keiko Fujimori en donde ella le indica que hay nuevos aportes que hacer para lo que debía reunirse con Adriana Tarazona”.

En esa ocasión, “la señora Adriana Tarazona le indica que le entregaría cincuenta mil y 00/100 dólares norteamericanos (UU$ 50,000.00), pero que en esa oportunidad le daba veinte mil y 00/100 dólares norteamericanos (UU$ 20,000.00) en efectivo en un sobre de manila como adelanto”.

