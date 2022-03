Tras siete meses del gobierno de Pedro Castillo, ahora la publicación inglesa Financial Times se pregunta si Perú se está convirtiendo en un país ingobernable.

La interrogante nace tras observar que ya son 46 los ministros que han pasado en estos ocho meses de gestión.

“Desde que asumió el cargo en julio pasado, el presidente ha pasado por cuatro gabinetes, cuatro primeros ministros, tres ministros de Asuntos Exteriores y dos ministros de Economía. (Félix) Chero es su tercer ministro de Justicia. Ningún presidente peruano ha realizado tantos cambios de gabinete en su primer año de mandato, y aún faltan cuatro meses”, sostiene el artículo.

Considera que los nombramientos cuestionados se han extendido no solamente en los ministros, sino en los asistentes, altos jefes de la policía, oficiales del ejército y magistrados. De esta manera, sugiere que, “el Perú se está volviendo ingobernable”.

Los casos de Héctor Valer, su tercer primer ministro, tras conocerse las denuncias de agresión o la de Héctor Béjar, luego de indicar que Sendero Luminoso era producto de la CIA, entre otros ministros, revela el nivel de gobierno.

“En promedio, Castillo ha cambiado de ministro cada nueve días”, indica.

Por la incapacidad moral

Este martes 28 de marzo inicia el debate por la moción de vacancia por incapacidad moral, un gobierno que ha sido cuestionado inclusos por los ministros y funcionarios salientes de la administración de Castillo, detalla el artículo.

Uno de los casos que refiere es que Hernando Cevallos, exministro de Salud, culpa de su salida a las deudas que tiene Pedro Castillo con Perú Libre.

“Pedro Castillo me dijo que no quería deshacerse de mí, pero también me dijo que Perú Libre quería poner a su propia gente en el ministerio de Salud”, indicó Cevallos.

En medio de la crisis política, señala que al menos por ahora, la economía peruana es una de las de más rápido crecimiento en la región desde el cambio de siglo.

“Está demostrando ser relativamente resistente frente a esta inestabilidad política”, apunta.