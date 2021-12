Aunque Pedro Castillo sobrevivió la moción de vacancia presidencial la noche del martes en el Congreso, muchos consideran que el presidente del Perú tiene los días contados luego de apenas cuatro meses en el cargo, en tanto su caótico gobierno de izquierda se tambalea de una crisis a otra, dijo el emblemático diario británico Financial Times.

“No se trata de si lo destituirán, sino de cuándo”, dijo Denisse Rodríguez-Olivari, una científica política peruana. “Esa es la pregunta, porque ha habido demasiados errores demasiado pronto en su gobierno”, agregó, citada por FT.

En un artículo titulado “Castillo on the brink after shaky start” (Castillo al borde del abismo tras comienzo inestable), Financial Times subraya que el presidente Castillo ha cambiado un ministro cada dos semanas, siendo los casos más controversiales el del excanciller Héctor Béjar por sus comentarios sobre Sendero Luminoso, el del exministro del Interior Luis Barranzuela por organizar una fiesta a pesar de que él mismo las había prohibido, y el del exministro de Defensa Walter Ayala por solicitar ascensos en las Fuerzas Armadas.

Párrafo aparte merece la investigación sobre el ex secretario general de la Presidencia de la República y brazo derecho de Castillo, Bruno Pacheco, a quién se le encontró US$ 20,000 en efectivo escondidos en el baño de su despacho, dentro de Palacio de Gobierno, durante una diligencia que ejecutó la Fiscalía Anticorrupción el mes pasado.

“Muchos de los que votaron por Castillo, con la esperanza de un nuevo comienzo y un cambio radical en un país gobernado durante mucho tiempo por élites arraigadas en Lima, podrían estar dispuestos a perdonarle su inexperiencia, pero las recientes acusaciones de amiguismo y corrupción podrían resultar perjudiciales”, señala FT.

De acuerdo a un sondeo de Ipsos, cerca del 60% de consultados quería que el Congreso al menos debata la moción de vacancia, que incluye al menos seis razones por las que Castillo no debería permanecer en la presidencia. Un 30% piensa que debería ser vacado. La aprobación presidencial ha caído desde 40% en setiembre a 25%, según datos del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

“El presidente está perdiendo el respaldo de la mayoría en todos los grupos demográficos, incluidos los votantes rurales y pobres que eran la base de su apoyo”, agrega la publicación británica.

“La única diferencia que veo con el resto de nuestros últimos presidentes es que Castillo usa sombrero”, dijo la ama de casa Blanca Cabrera, refiriéndose al sombrero característico de Castillo.