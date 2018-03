Ferreyros sobre pedido de vacancia: Este escenario no ayuda al desarrollo económico del país

Tras anunciar el primer Festival de Gastronomía Amazónica Sabores y Saberes que se realizará en Tarapoto entre el 31 de mayo y el 3 de junio, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros , se pronunció sobre el pedido de vacancia presidencial propuesto por Frente Amplio.

"Realmente no llego a entender qué es lo que está pasando en el país. El presidente Kuczynski fue electo para gobernar cinco años y la intención de vacancia del Congreso me parece un despropósito absoluto. El presidente debe de gobernar hasta el 2021", comentó.

En ese sentido, dijo que [el gabinete] apoyará al presidente y estarán en contra de la vacancia.

"El mundo nos ve al Perú como un gran potencial, con una estabilidad económica y de crecimiento; entonces, estos dimes diretes de una posible vacancia , que dicho sea de paso ya hubo y no hay justificación para que se vuelva a repetir, no ayuda nada para el desarrollo económico del país. Hay que respetar la voluntad del pueblo peruano", mencionó.

Al ser consultado sobre si renunciará al cargo en caso que se dé la vacancia presidencial, el titular del Mincetur indicó que no espera estar en un escenario como ese; "lo que les puedo asegurar es que yo no me atornillo a ningún cargo. Cuando el presidente lo considere necesario dejaré el Ministerio, mientras tanto trabajaré con todo el esfuerzo posible para sacar al Perú adelante".