Federico Danton: "Escuchen a Barata el martes, verán que (mi padre) es inocente"

Federico Danton, el hijo menor del expresidente Alan García, aseguró que piensa terminar sus estudios y luego seguir los pasos de su padre, para quien tuvo palabras de elogio durante el velorio en la Casa del Pueblo.

"Me conmueve saber que siempre hubo gente apoyándolo, al igual que siempre hubo gente queriéndolo en vida. Me ayuda también a superar este tema. Lo poco que me ha enseñado se lo debo […] Supongo que tendré que acabar mis estudios y seguir sus pasos", dijo al programa 'Punto Final'.

Señaló que tras inscribirse como militante del Partido Aprista, vendrá más a la Casa del Pueblo y tomará clases de oratoria, como hizo su padre desde muy joven.

"Vendré más al partido, a clases de oratoria, como hizo mi padre. A los 12 años se inscribió en el Partido Aprista. Toda mi vida he querido ser aprista porque el mensaje que tienen es de apoyo y me encanta", aseveró.

Sobre Alan García, señaló que habló con él la noche del martes 16 y que habló con su madre minutos antes de suicidarse. Reiteró que el exmandatario fue víctima de persecución política durante dos años.

"Mi padre es un tipo grandioso, me ha enseñado de todo. Era muy cariñoso, me engreía un montón. Hablé con él con videollamada una la noche antes. En la mañana llamó para despedirse de mi mamá. Llamó y nos dijo: 'hay fiscales afuera, ustedes saben cómo es la cosa'. Antes de dejarse humillar siendo inocente, por una gente que lo ha perseguido dos años, una persecución fascista como dijo Mulder. No les iba a dar el gusto de verlo con un chaleco [de detenido], subrayó.

"Se ha demostrado que es una persecución. El martes va a hablar Barata y quiero que todo el Perú vea y escuche lo que va a decir Barata para que se coman sus palabras y para que vean que se ha perseguido por dos años -una persecución horrible- a una persona inocente", finalizó.