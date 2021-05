Tras el último atentado terrorista ocurrido en San Miguel del Ene (Junín), donde terroristas de Sendero Luminoso asesinaron a 16 personas, el exministro del Interior, Remigio Hernani, aseguró que los últimos gobiernos cometieron muchos errores en la lucha contra la subversión en las zonas de los Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

“Desde hace más de diez años no hay un verdadero trabajo de inteligencia con tecnología. A la policía la han hecho venir a menos e incluso la han desmoralizado. La Policía no ha tenido presupuesto y no le han dado la importancia que se merece a la Dirección contra el Terrorismo (Dircote)”, enfatizó.

Asimismo, el general PNP (r) recalcó que hubo mucho triunfalismo por parte de los gobiernos de turno y sus respectivos ministros frente a la amenaza senderista que encabeza el clan Quispe Palomino.

“Los ex gobiernos desde Ollanta Humala creían que tenían la guerra ganada contra el terrorismo por su capacidad militar y de logística, pero no se combatió políticamente y Sendero Luminoso ahora está infiltrado en sindicatos y organizaciones sociales que incluso ahora tienen vínculos con un señor que podría ser presidente de la República. Ha fallado la inteligencia y eso es culpa de los exministros del Interior que no le han dado la importancia necesaria”, precisó.

Por su parte, Dardo López Dolz, ex viceministro del Interior y experto en temas en seguridad, afirmó que desde hace diez años “se ha dejado de lado capacidad operativa para acabar con el narcoterrorismo comunista”.

“Se ha reducido la capacidad de inteligencia y de logística con tecnología que permita dar con el paradero de los cabecillas terroristas sumado a bases de policías que se han ido retirando. No deben confiarse que con la muerte de uno o dos mandos terroristas sus ataques cesarán. Los nuevos cabecillas de Sendero Luminoso en el Vraem son - ahora - jóvenes. Los últimos gobiernos cometieron el error de minimizar el problema”, dijo.

Sin embargo, recalcó que con voluntad política del próximo jefe de Estado sumado a un trabajo de inteligencia y tecnología se puede localizar a los cabecillas de Sendero en unos cuantos meses para neutralizarlos.