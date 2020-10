El desafuero del legislador Humberto Acuña (APP), sentenciado a tres años de pena privativa de libertad suspendida e inhabilitado para ejercer cargo público, no se define en el Congreso debido a la falta de quórum del pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), así lo indicó el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Luis Roel.

“Al no haber quórum (el JNE) no ha podido remitir la comunicación formal, (...) eso ocurre cuando no hay pleno en el JNE para poder actuar o iniciar el proceso parlamentario, frente a eso, el Congreso no puede hacer nada sino que está en la cancha del Jurado”, manifestó.

El parlamentario explicó que en este tipo de casos de inhabilitación a un cargo público por una sentencia ratificada, es el JNE quien debe remitir una comunicación formal Congreso de la República.

Vacío jurídico

Luis Roel explicó que propuso una iniciativa para que tal como ocurre en el Tribunal Constitucional, en el JNE también se permita a un magistrado, que terminó funciones, siga laborando hasta que elija a su reemplazo.

“Ahí hay un vacío jurídico que el Congreso va a tener que ver cómo los subsana para que no ocurran estos vacíos, (...) no es el Legislativo que no quiere actuar, sino que para que se inicie el procedimiento parlamentario (de desafuero) se requiere de una comunicación formal del pleno del JNE”, señaló.

Como se recuerda, la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque ratificó la condena a tres años contra el congresista Humberto Acuña y la inhabilitación para ejercer cargo público, lo que implicaría la perdida de su curul parlamentaria.