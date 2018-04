El extesorero de Odebrecht: hubo pagos a publicista de Humala y Villarán

Por segundo día consecutivo, los fiscales peruanos Germán Juárez, José Pérez y Rafael Vela continuaron sus diligencias en San Paulo, Brasil, por los casos de Ollanta Humala y Keiko Fujimori.

Ayer interrogaron a Fernando Migliaccio, extesorero del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, también llamado Caja 2. Este dinero se usaba para pagar las presuntas coimas.

Tras terminar el cuestionario, el abogado de Humala, Julio César Espinoza, señaló en Twitter que Migliaccio no trató ni ordenó pagos para campaña del Partido Nacionalista en el 2011.

Sin embargo, de acuerdo a fuentes fiscales de Gestión, lo que habría dicho el exdirectivo es que sí autorizó los pagos al publicista Valdemir Garreta, quien en el año 2011 laboró en la campaña presidencial de Humala Tasso.

“Él no sabía el destinatario final (del dinero que le entregó a Garreta) porque estaban con “codinombres” que establecía Luiz Mameri, exsuperintendente de Odebrecht para América Latina”, dijo una fuente.

Precisaron que la función estricta de Fernando Migliaccio era dar los dineros para las campañas del Perú, a pedido de Mameri, quien le envía correos con la luz verde.

“Él no tenía que saber a quiénes iba dirigido (el dinero) porque no era su función, pero afirma que las siglas OH, si Marcelo Odebrecht dijo que es Humala, es porque era así”, explicó otro vocero.

Durante la diligencia fiscal, Migliaccio también explicó “cómo funcionaba clandestinamente el departamento de Operaciones Estructuradas”. Sostuvo que todos los pagos eran ilícitos. Es decir, de la Caja 2.

Gestión conoció que el extesorero de Odebrecht señaló que todos los desembolsos de dinero están en el software MyWebDay, un programa de la constructora brasileña que eran operados por el Departamento de Operaciones Estructuradas.

Complican a Villarán

Migliaccio también habría confirmado que entregó dinero a Vlademir Garrreta, pero en el año 2013, lo que correspondería al proceso de revocatoria y reelección de Susana Villarán a la Alcaldía de Lima. Sin embargo, el testigo precisó que no sabía para que le entregó ese dinero.

Como se recuerda, el publicista brasileño, aspirante a colaborador eficaz, ha indicado que la firmas Odebrecht y OAS financiaron en parte la campaña de Humala en el 2011 y la del No a la revocación de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán.

Además, según el Comercio.pe, Migliaccio habría indicado que los pedidos hechos por el Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil siempre se pagaban “por el futuro comercial de la empresa”.

Añadió que si no se desembolsaba el dinero “no había contratos públicos”.

Otrosí digo

Fujimorismo. Por la noche, una fuente reveló a Gestión que Fernando Migliaccio contó a la Fiscalía que Luiz Mameri le ordenó dar US$ 500,000 a Keiko Fujimori y otros para sus campañas.



“No se dejó de aprobar ningún pedido de Mameri con sus codinombres. No podía conocer los destinatarios de los pagos, el sistema era clandestino”, dijo la fuente.