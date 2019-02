Azabache alerta que acuerdo con Odebrecht no incluye intereses lo que la favorecería

El exprocurador del Estado, César Azabache, explicó que en el tercer acuerdo de colaboración eficaz entre el Estado y la constructora Odebrecht -que establece el pago de la reparación civil- se han "olvidado malamente" de los intereses, situación que favorecería a la empresa.

"Tendrán que reconocer se han olvidado de los intereses, malamente, en el tercer acuerdo firmado", dijo en Canal N.

Dado que en el texto literal del tercer acuerdo -refirió- se concede a la brasilera 15 años para pagar los US$ 190 millones como compensación, pero no se establecen intereses que conserven este valor por el paso del tiempo.

"De aquí a la audiencia de aprobación tanto Odebrecht como la Procuraduría se tendrán que poner de acuerdo porque desde mi punto de vista, un juez no puede aprobar un pago diferido sin intereses", explicó.

"Sin intereses los US$ 190 millones (acordados como reparación) se convierte en cerca de US$ 80 millones. Lo que implica una diferencia a favor de Odebrecht, en cambio con intereses los US$ 190 millones suben a más de US$ 200 millones, eso es algo que la Procuraduría debe resolverse", advirtió.

También consideró que Odebrecht debería dejar de litigar con el Estado, tomándose en cuenta que cometió delitos. "El acuerdo tampoco estable que la empresa renuncie a cualquier litigio o monto por cobrar", subrayó.

[Vea aquí la entrevista completa al exprocurador Azabache]: