El exministro del Interior Dimitri Senmache no descartó asumir algún cargo dentro del Gabinete nuevamente, o incluso ser convocado como presidente del Consejo de Ministros, tras indicar que fue citado por Pedro Castillo a Palacio de Gobierno luego de haber sido censurado.

“[¿Aceptaría volver a asumir un ministerio o el premierato?] Yo lo que no puedo contestar es un sí o un no. Yo soy una persona que cuando egreso de la universidad en el 2000 cuando ingreso al sector Interior en el 2001, de ahí he trabajado en casi 11 de los 19 sectores del Estado”, detalló en una entrevista a Willax.

Senmache descartó, en otro momento, conocer los motivos por los cuales Pedro Castillo retiró del cargo a quien lo sucedió en el cargo tras su censura en el Parlamento, Mariano González.

El exministro especuló que González perdió la confianza del jefe de Estado luego que este último se hubiera percatado que tenía la intención de ser un “caballo de Troya” en el Gobierno.

Sin embargo, descartó haber tenido algún papel dentro de la toma de la decisión para apartar al exministro del cargo, a pesar de haber visitado Palacio de Gobierno el mismo día que Pedro Castillo confirmó que Mariano González dejaría de ser ministro.

“En las dos oportunidades (que fui a Palacio de Gobierno) me convoca para conversar, entre 20 a 30 minutos, de la coyuntura, cuál es mi apreciación. Me acuerdo que me consultó, en principio, sobre el tema de las rondas campesinas”, detalló.

“En una segunda oportunidad, la coincidencia en que había asistido el mismo día de la pérdida de confianza de Mariano González [eso que dicen que yo influí] es mentira. El lunes estuve con el presidente exclusivamente porque me llamó sobre el tema de algunos items de una propuesta de lo que podía hablar el 28 de julio”, aseguró Senmache.