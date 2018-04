Exfuncionario de Villarán dice que Barata miente: “No hemos recibido dinero de Odebrecht”

"Tanto las exalcaldesa como yo nos hemos allanado a las investigaciones. He recibido al equipo especial del Ministerio Público que ha revisado los documentos e incluso se llevaron mis laptops, por lo que tengo la firme convicción que no van a encontrar nada que me relacione con Odebrecht", afirmó el exfuncionario de la Municipalidad Metropolitana de Lima, José Miguel Castro.

Como se recuerda, el exrepresentante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, señaló que otorgó dinero para la campaña del No de Susana Villarán, hasta US$ 3 millones, a través de José Miguel Castro.

"No es cierto las declaraciones del Barata. Estas no han sido corroboradas por la Fiscalía. Nosotros, en ningún momento hemos solicitado ni tampoco he recibido dinero de Barata ni de Odebrecht", remarcó.

Asimismo, dijo que solo se reunió con Barata una sola vez para la suscripción del contrato de Rutas de Lima que se produjo en enero de 2003. "Fue una reunión pública", advirtió. También dijo que no hay testigos indica que ha manipulado de Odebrecht.

"Soy el más interesado que las investigaciones lleguen a la verdad. Estoy seguro que Susana Villarán tampoco ha recibido dinero", puntualizó.