Exfuncionario de Odebrecht confirma coima para Félix Moreno por Costa Verde

#Loultimo Testigo Braga Vasconcelos confirma a la justicia peruana que Odebrecht dio coimas a Felix Moreno y Gil Shavit. Los sobornos fueron así: US$ 2.6 millones para Moreno, de los cuales US$ 2 millones fueron para Luis Favre. Luego se entregó US$ 1.4 millones para Shavit.