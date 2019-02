Exdirectivo de Odebrecht: Se pagó conferencias de Alan García bajo contrato simulado

Las primeras confesiones de los ex directivos de Odebrecht se dan a conocer, y es que Marcos de Queiroz Grillo, ex generador de la caja 2, dijo al Equipo Especial de la Fiscalía para el Caso Lava Jato que el contrato por la conferencia que ofreció el ex presidente Alan García para la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo el 25 de mayo de 2012 fue simulado.

Detalló que, se hizo todo un montaje jurídico para justificar dicho paso, por el que Alan García recibió US$ 100,000 en una sola armada a través de una entidad bancaria.

Según reveló una fuente a Perú21, Jorge Barata en el Perú, le pidió a Queiroz Grillo que estructurara la operación del contrato ficticio de García para que pareciera formal y "no que salió de las arcas de la constructora brasileña".

Al respecto, el procurador del caso Lava Jato, Jorge Ramírez, se refirió sobre las declaraciones de Marcos de Queiroz Grillo: "Creemos que las declaraciones de Grillo confirman la tesis de la fiscalía (sobre la conferencia). No puedo revelar detalles pero es evidente que se trata de un contrato (el de la conferencia) simulado realizado posteriormente. Está en cuestión el tema de la procedencia y la ilicitud del dinero", dijo a Canal N.

En declaraciones a la prensa, el jefe del Equipo Especial de Fiscales para el caso Lava Jato, Rafael Vela, expresó su satisfacción por la información recabada en el primer día de interrogatorios efectuados hoy en Brasil a exfuncionarios de la empresa Odebrecht.