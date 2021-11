El excomandante general de la Fuerza Aérea del Perú, Jorge Luis Chaparro, quien fue separado del cargo pocos meses después de haberlo asumido, señaló que el proceso de ascensos en su institución no obedeció a presiones externas, sino a al proceso regular regido por la meritocracia. Indicó que hubo miembros de esta fuerza armada que buscaron favorecerse mediante el apoyo de terceros.

Durante su discurso de despedida, momentos antes de que diera la su lugar a Alfonso Javier Artadi Saletti, señaló que se debe “separar la paja del trigo” y que se sabe quiénes son estas personas, pero no reveló sus nombres. En esa línea, pidió ejercer el liderazgo “con responsabilidad”.

“Los procesos más importantes en los ultimo meses fueron los ascensos, proceso que se dio principalmente cumpliendo las normas, la meritocracia y los procedimientos y no se permitió la intromisión de agentes externos a la institución quedando pendiente la firma de resoluciones de renovación cuyo proceso concluyó el pasado 31 de octubre y sobre la cual presentamos oportunamente nuestra propuesta”, manifestó.

“No recurran a terceras personas por apetitos personales. Es el momento de separar la paja del trigo con firmeza. Un general y dos coroneles quisieron influenciar en el proceso de ascenso, somos pocos y nos conocemos, un grupo de oficiales han querido influenciar en las renovaciones, los conocemos, es el momento de recuperar el honor y la dignidad. Debemos ejercer el liderazgo con responsabilidad”, aseveró.

En otro momento señaló que nunca se le informó sobre los motivos de su cambio, el cual se produjo pocos meses después de asumir el cargo.

En la ceremonia estuvo presente el ministro de Defensa, Walter Ayala, quien horas antes había sido señalado por el excomandante general del Ejército, José Vizcarra, como el responsable de ejercer presiones para que se den determinados ascensos en las Fuerzas Armadas sin tomar en cuenta los procesos regulares.

La denuncia de Vizcarra Álvarez

Minutos antes, Vizcarra Álvarez había revelado que el ministro de Defensa, Walter Ayala, y el secretario general de la Presidencia, Bruno Pacheco, y el propio presidente Pedro Castillo, habían sugerido el ascenso de dos coroneles a los que no les correspondía por sus puntajes. Detalló que, luego de no ceder a estas insistencias, fue separado del cargo luego de tres meses de haber asumido. Vizcarra también afirmó que no se le explicaron los motivos de su separación.

“En primer lugar no es de mi agrado mencionar esto, pero luego de oír al ministro de Defensa, tengo la obligación de informar con la verdad, el principal problema es que el presidente ni el comandante general me informaron sobre mi pase a retiro. Si bien es cierto que puede elegir al comandante general, debería haber algún motivo o falta grave”, aseveró a RPP.

“El señor Fidel Bocanegra jamás ha usado ningún medio para sugerir su ascenso. El ministro de Defensa [Walter Ayala] y el secretario general de Palacio, Bruno Pacheco, insistieron en los ascensos de varios recomendados. Quiero puntualizar dos, hablamos del coronel Sánchez Carhuarcamo y Ciro Bocanegra. Ambos [Ayala y Pacheco] insistieron tanto que tuvimos intercambios de ideas sobre cómo funcionan las fuerzas armadas que ellos no pudieron entender. Los días 11 y 12 y 13 de octubre llevé las recomendaciones institucionales de los ascensos, el ministro me llamó a Palacio diciendo que no había atendido los pedidos, nos recibió el secretario de presidencia y le explicamos. Él [el secretario] nos dijo que todo se puede hacer si se quiere”, agregó.