La ex viceministra de Transportes, Verónica Cáceres, denunció que retirada del cargo después de que solicitara información sobre posibles actos de corrupción dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

“Nunca me dieron explicaciones, solo una llamada por teléfono. Me dijeron que tenía que presentar mi carta de renuncia o sino saldrá mi cese, yo pregunté por qué. No se me explicó nada”, señaló en diálogo con Punto Final.

La exfuncionaria indicó que el titular de la cartera, Juan Silva Villegas, la llamó a pedirle su renuncia mientras ella estaba reunida con representantes de los transportistas de carga formales. Tras la conversación, Silva le envió un texto que decía “perdóname”.

Cáceres fue cesada del viceministerio el pasado 9 de noviembre. Días antes, la ingeniera había solicitado información al órgano de control institucional del MTC sobre diversos casos, ya que trabajadores del ministerio le habían hecho llegar sus sospechas sobre presuntos actos de corrupción.

El 4 de noviembre envió un primer memorando solicitando que se ejerzan las funciones de control en su viceministerio. “Asumo que este oficio incomodó”, apuntó Cáceres.

Al día siguiente, el 5 de noviembre, envió un segundo documento, esta vez pidiendo información a la Dirección Aeronáutica Civil y a Provías Nacional y Descentralizado sobre la buena pro otorgada al consorcio Puente Tarata 3.

Esta obra enfrentó diversas denuncias a raíz de las visitas de la empresaria Karelim López a la casa de Breña, adonde suele acudir el presidente Pedro Castillo. La licitación fue otorgada días después de estas visitas.

Un día después, el 6 de noviembre, Cáceres mandó un tercer memorando, pues descubrió que había algunas cartas fianzas erróneas en procesos de licitación de obras en el norte del país.

“Cuando ingresas dice ‘Ministerio de Transportes y Comunicaciones’, y las cartas fianzas decían ‘Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú’. No solo una, sino tres cartas. El error no puede ser porque el sistema lo arroja automáticamente”, añadió.