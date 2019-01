Exasesora de Chávarry asumirá las consecuencias por ingresar a oficina lacrada

La ex congresista y ahora ex asesora de Pedro Chávarry, Rosa María Venegas, aseguró que no cometió delito al haber ingresado a la oficina que había sido lacrada por el fiscal José Domingo Pérez, por considerar que al haber trabajado para el fiscal de la Nación tenía la mismas prerrogativas que el titular del Ministerio Público.

"Los ambientes en los que estamos incluidos los que trabajamos, los asesores, también forman parte del despacho del fiscal de la Nación", aseguró en declaraciones a Canal N.

La exparlamentaria, quien fue elegida por Unión por el Perú en el 2006, y quien también se desempeñó como asesora de Karina Beteta de Fuerza Popular, comentó que buscó la opinión de terceros para saber si podía entrar a la oficina lacrada.

"Fui, miré y dije 'no soy abogada', hice una consulta: ¿Es posible que te impidan abrir un lugar (cuyo lacrado) no está todavía autorizado por el juez? Me dijeron que no [...] He tomado la decisión (de entrar) y lo he hecho [...] No voy a revelar mi fuente", aseguró.

Rosa María Venegas evitó precisar quién le dijo que podía entrar a la oficina lacrada, tal y como se puede ver en las imágenes de una cámara de seguridad del noveno piso del Ministerio Público.

Asimismo, dijo que pidió el apoyo a los tres policías que brindaban seguridad personal a Pedro Chávarry porque los documentos pesaban mucho.

No teme la prisión

Rosa María Venegas cuestionó que el fiscal José Domingo Pérez haya buscado allanar la oficina del exasesor Juan Manuel Duarte, pero aseguró estar dispuesta a que la investiguen.

"Entiendo que ya presentaron denuncia penal por lo que ha ocurrido [...] Si el señor (José Domingo Pérez) considera, porque es su estilo, aplicar una prisión preventiva, que lo haga. No (temo ir presa) porque no he cometido, a mi parecer, ningún delito", manifestó.

Por último, la exparlamentaria pidió disculpas al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, por haber afectado su imagen con las acciones que tomó.

"Lamento, doctor Pedro Chávarry, que mi actitud una vez más sea utilizada para dañar su imagen. Lo lamento y yo tendré que asumir las consecuencias que sean necesarias", comentó.