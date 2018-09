Eventual suspensión de la FPF por la FIFA sería "gravísimo", advierte Salaverry

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, calificó de “muy grave” que la FIFA desafilie o sancione al Perú estando a vísperas de participar en la próxima Copa América 2019 y ad portas del campeonato Sub 17, en caso se derogue o modifique la denominada Ley de Fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

“El comunicado de la FIFA es un alerta. Sí me parece grave. Estamos en víspera de un torneo internacional como la Copa América. Es más, el Perú en este momento tiene la posibilidad de organizar un mundial Sub 17 el próximo año. He recibido a la señora Mara Seminario, que es la presidenta del Comité Organizador. Imagínense con este torneo internacional que vamos a tener en nuestro país, se correría el riesgo que nos desafilien o nos sancionen, sería terrible”, comentó.

Agregó que si este nuevo proyecto “entra al debate en el próximo Pleno, se tendrá que evaluar esta carta de la FIFA y también la necesidad de modificar la ley que se aprobó hace un año, por eso yo decía que se tiene que tomar una decisión responsable”.

“El Congreso es autónomo, vamos a ver qué se decide en la Comisión de Educación, que es en donde se define este tema y si de ahí pasa al Pleno. Pero insisto que sería gravísimo para las expectativas que tiene el Perú, todos los hinchas, de que nos sancionen y no poder participar en ningún torneo internacional”, apuntó.

En otro momento, Salaverry Villa recordó que este proyecto fue de carácter multipartidario y que fue firmado por todos los voceros parlamentarios. “El objetivo fue favorecer al fútbol peruano y a nadie en particular”, enfatizó.

“Algunos han querido ponerle un membrete como ‘Ley Salaverry’, como si yo hubiera redactado la ley, como si la hubiera promovido. Vuelvo a repetir, como vocero de Fuerza Popular, al igual como otros voceros como el congresista Del Castillo, Sheput –tengo entendido-, firmaron en su momento este proyecto de ley que era multipartidario en vísperas del mundial”.

Por último, aseguró que esta legislación no favorece "para nada" al actual presidente de la FPF, Edwin Oviedo.

"Esto no es para favorecer a nadie en particular. El señor Oviedo estará en el cargo hasta que su asamblea de bases lo permita. Ahora los jugadores, miembros de la agremiación de fútbol por ejemplo, los árbitros, los entrenadores que son actores importantes en esta actividad deportiva, van a poder votar y elegir al próximo presidente de la FPF”, concluyó.