El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicó el Reporte de Supervisión a los Portales de Transparencia Estándar (PTE), que son una herramienta de transparencia para la vigilancia y la participación ciudadana.

La supervisión a los PTE tiene como finalidad verificar la información referida a datos generales, planeamiento y organización, presupuesto, proyectos de inversión pública, participación ciudadana, personal, contratación de bienes y servicios, entre otros, considerada como información mínima que se debe encontrar en los portales de las entidades públicas.

Los resultados indicaron que en el 2019 (62%) y en el primer semestre del 2020 (61%) se mantuvo un promedio similar al obtenido en el 2018 (62%). En esta oportunidad se supervisaron 300 entidades públicas a comparación con las 234 entidades supervisadas en el 2018.

De las 300 entidades supervisadas, 29 alcanzaron el 100% en ambos periodos. Se trata de los ministerios de Comercio Exterior y Turismo, Cultura, Economía y Finanzas, Interior, Justicia y Derechos Humanos, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Trabajo y Promoción del Empleo. Así como, el Despacho Presidencial, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República.

También obtuvieron 100% de nivel de cumplimiento los gobiernos regionales de La Libertad, Apurímac, Junín y Piura, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet), el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) y la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).

De igual manera, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (Conida), la Central de Compras Públicas (Perú Compras), el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), etc.

Además, se identificó que -durante la supervisión- ocho entidades obtuvieron el 0% de nivel de cumplimiento, ya sea porque no se ha actualizado la información, no se ha enlazado el PTE a su portal institucional o este aún no ha sido implementado.

Sobre las entidades del Sistema de Justicia, se identificó que en el 2019 (57%) y en el primer semestre del 2020 (53%) se disminuyó el nivel de cumplimiento en comparación con el 2018 (74%); ello se explica porque, por primera vez, se ha incluido en este promedio los resultados de las 34 Cortes Superiores de Justicia a nivel nacional, independientemente del Poder Judicial y porque el Ministerio de Justicia se valoró aparte, entre las entidades del Poder Ejecutivo.

En las próximas semanas se aprobará un nuevo Lineamiento para la implementación y actualización de los PTE. Actualmente, se ha publicado una propuesta a fin de recibir las sugerencias, comentarios o recomendaciones de las entidades públicas, instituciones privadas, organizaciones de sociedad civil, así como de las personas naturales en general.