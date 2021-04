Hoy, a las 4:00 p.m., el Pleno del Congreso sesionará con la finalidad de debatir la reactivación y reconformación de la comisión especial encargada de seleccionar a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC), que quedó desactivada en noviembre pasado, luego que cuatro de sus miembros renunciaran en señal de protesta ante la vacancia del expresidente Martín Vizcarra.

En dicha sesión no solo se aprobará la incorporación de las dos nuevas bancadas (Descentralización Democrática y Nueva Constitución) al grupo de trabajo, sino también se discutirá si se hacen ajustes al cronograma de trabajo, así como se decidirá si los miembros originales de la comisión son ratificados en sus puestos o son reemplazados por otros legisladores.

Al respecto, el titular de la comisión especial, Rolando Ruiz, indicó a Gestión que una vez el Pleno apruebe la reconformación del grupo de trabajo, al día siguiente (miércoles) los convocará de inmediato para reanudar el proceso.

“Considero que deberíamos continuar con el cronograma anterior, pero haciendo algunos ajustes, sobre todo, en las fechas. Hay 29 postulantes en carrera y se ha cumplido una serie de pasos. Por la coyuntura política se ha dejado de actuar, pero el personal técnico y de la comisión siguió trabajando, pidiendo opinión de la contraloría y las universidades”, anotó.

El legislador acciopopulista recordó que el proceso de selección se quedó en la etapa de presentación de tachas y que se debería continuar con los diferentes pasos. En ese sentido, indicó que no debería haber una nueva preselección de candidatos, ya que hay 29 abogados que cumplieron con los requisitos y quedaron aptos.

“Actualmente hay 29 abogados en carrera, sería muy difícil que ellos queden afuera. Es muy complicado iniciar de nuevo, ellos ya tienen derechos adquiridos y han llegado a una etapa de tachas. Creo que los demás colegas en el Pleno deben analizar esta situación”, acotó.

La comisión especial del TC es presidida por Rolando Ruiz (Acción Popular). (Foto: Congreso)

Plazos

Ruiz indicó que la fecha límite que tiene su grupo de trabajo para entregar a la presidencia del Congreso su informe final con los nombres de los candidatos finalistas es el próximo miércoles 30 de junio.

“El 30 de junio se hará público este informe, con los puntajes de los postulantes finalistas, y este Congreso tendrá hasta el 16 de julio, día que termina la legislatura, para poder elegir a los nuevos miembros del TC de dicha lista. Prácticamente tenemos 16 días para hacer esto”, enfatizó.

El congresista explicó que el documento contendrá los nombres de aproximadamente 15 a 20 abogados. La votación en el Pleno se realizará de manera individual y en caso un candidato no obtenga la votación requerida para acceder en el cargo, se continuará con el siguiente en la lista, hasta finalizar con los seis cupos.

Ruiz estimó que, en caso se sigan todos los procedimientos de ley, en la segunda semana de julio el Pleno debería estar eligiendo a los nuevos miembros del TC, precisamente a menos de dos semanas de la juramentación del nuevo Gobierno y del inicio en funciones del nuevo Parlamento.

“En la segunda semana de julio el Pleno debería estar eligiendo a los nuevos miembros del TC. Esa es la idea, no es correr por correr, sino cumplir con un mandato constitucional. Necesitamos que en este momento una institución tan importante como el TC tenga una estabilidad jurídica”, agregó.

Fuente: Congreso de la República

Niega irregularidades

Tras conocerse esta noticia, en las redes sociales muchos se preguntaron por qué esta tarea no es realizada por el nuevo Congreso. Es más, se dejó entrever que esto corresponde a una especie de venganza debido a que el actual TC está declarando la inconstitucionalidad de la mayoría de leyes aprobadas por este Parlamento.

Al respecto, Ruiz negó cualquier irregularidad en el proceso y recalcó que lo único que se busca es cumplir con un mandato constitucional

“Esto es un mandato constitucional, esta comisión ya empezó un trabajo y no podríamos dejar en el aire a 29 ciudadanos que sí hicieron todos los méritos para estar en donde están. Además, la comisión ya ha trabajado bastante y se han irrogado gastos en publicaciones, etc. Nosotros estamos ansiosos de hacer las cosas bien, no podemos corrernos de realizar nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad terminar con este trabajo iniciado en agosto pasado”, indicó tras precisar que su comisión no realizó ningún proceso exprés.