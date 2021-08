Esta semana se elegirá al Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), luego que el gobierno saliente diera por concluido el nombramiento del General del Ejército César Augusto Astudillo Salcedo en dicho cargo, informó este lunes el ministro de Defensa, Walter Ayala.

“El día de mañana o pasado mañana se debe estar nombrando (al jefe de las FF.AA.) y ojalá que se mañana porque ya hemos venido estudiando los cuadros”, afirmó el ministro en RPP.

Agregó que no habrá interferencia política ni sesgo ideológico en el nombramiento de los jefes de las Fuerzas Armadas.

En ese sentido, indicó que las autoridades de las instituciones militares deben elegirse por la meritocracia.

“Debe haber mérito. Ya habido un estudio técnico de por medio, donde asesores del mismo Ministerio de Defensa han sido convocados. Acá se va a actuar de manera técnica, no se actuará de manera antojadiza o por amiguismo o porque me cae bien. Yo sé que los militares tienen una carrera de años y años, acá no se puede manosear, eso yo lo garantizo”, sostuvo.

De igual manera, dijo que garantizará la institucionalidad de la Fuerzas Armadas, la lucha contra el terrorismo y el narcoterrorismo.