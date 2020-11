En julio pasado, el Pleno del Congreso de la República aprobó, en primera votación, el dictamen que plantea la eliminación de la inmunidad de congresistas y altos funcionarios; no obstante, la segunda votación de la norma quedó en stand-by luego de las críticas que recibió el Parlamento al incluir en la propuesta al presidente, ministros, entre otros.

Al respecto, el vicepresidente del Congreso, Luis Roel, informó a Gestión que esta semana sesionará la Junta de Portavoces para, entre otras cosas, definir si antes del cierre de la legislatura (18 de diciembre) se programa el debate de la segunda votación del dictamen, o, en su defecto, se plantea un nuevo texto en la comisión de Constitución.

“Estamos planeando que la Junta de Portavoces sea este martes (mañana) o, a más tardar, el miércoles, para ver la última agenda parlamentaria. En esa reunión se definirá si se insiste con la versión aprobada en julio pasado, o se opta por un nuevo dictamen. Ahora, la comisión de Constitución también está debatiendo el retorno a la bicameralidad, que elimina la inmunidad parlamentaria”, acotó.

En caso no haya consenso en ninguna de las dos propuestas, el legislador de Acción Popular dijo que otra posibilidad es que la próxima legislatura, que inicia en febrero del 2021, se divida en dos partes para debatir y aprobar un nuevo proyecto de reforma constitucional relacionada a la inmunidad parlamentaria, y que sea consensuado entre todas las bancadas.

“Se han visto todas las opciones para poder cumplir con la promesa que hicimos la mayoría de legisladores para regular la inmunidad parlamentaria. Que no haya dudas de que antes que acabe el año y la presente legislatura, haremos todo lo posible para dar una respuesta a la ciudadanía”, dijo.

El vicepresidente del Congreso, Luis Roel, señaló que se manejan hasta tres opciones para llevar adelante el debate de la eliminación de la inmunidad parlamentaria. (Foto: Congreso)

Bancadas divididas

Gestión supo que Acción Popular, Fuerza Popular, APP, Frente Amplio y el Partido Morado respaldarán el pedido para debatir un nuevo texto entorno a la eliminación de la inmunidad parlamentaria, que no incluya a altos funcionarios.

“El mensaje es que el Congreso debe trabajar en dar tranquilidad a la ciudadanía. En esa línea, lo que se busca en el Parlamento, y en las diferentes bancadas, es debatir en la comisión de Constitución un nuevo dictamen para que se apruebe antes del fin de la legislatura, sin apresuramientos. El sentido va por ahí y no apostar por una norma que tuvo muchos cuestionamientos en el pasado”, dijo a este diario el congresista acciopopulista Franco Salinas.

Salinas adelantó que su grupo presentará en los próximos días una iniciativa legislativa que busca reducir los alcances de la inmunidad parlamentaria. “Nuestra propuesta es que se aplique la eliminación de la inmunidad parlamentaria solo para aquellos congresistas que vienen con procesos judiciales abiertos. Eventualmente, si hay alguna investigación en su contra, que sea otra institución la encargada de levantar el fuero. No se ve bien que el Congreso esté evaluando esos temas”, agregó.

Respecto a la norma que se aprobó en julio pasado, Salinas consideró que ese documento debería quedar ahí y no ser sometido a una segunda votación. “Debe pensarse en un nuevo texto mejorado, que no tenga cuestionamientos y que cuente con mayor legitimidad, porque si no seguiremos en el mismo círculo vicioso, y no es lo más conveniente en este momento”, acotó.

En la misma línea, Diethel Columbus, vocero de Fuerza Popular, coincidió con Salinas en que se debe presentar un nuevo texto mejorado. Sobre la norma aprobada en julio pasado, el legislador naranja la calificó de “esperpento”.

“Esa norma fue un esperpento, porque de un día a otro le quitó la inmunidad a todos, no hay inmunidad para nadie. Ni para el presidente, congresistas, miembros del TC y Defensor del Pueblo (…) Si se aprueba ese proyecto tal como está sería un despropósito absoluto. Por ejemplo, los miembros del TC podrían ser denunciados por una persona a la que se le rechazó una acción de amparo. Una norma que fue aprobada con improvisación no puede ser ratificada”, señaló a este diario, tras precisar que su grupo se opondrá a llevar adelante la segunda votación de este dictamen.

Desde APP señalaron que presentarán una nueva propuesta para eliminar la inmunidad parlamentaria en la Junta de Portavoces. “Hay que cumplir lo que hemos prometido, y lo que nosotros vamos a proponer es un texto sustitutorio en donde solamente se incluye la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Entonces, ya no se habla también de los altos funcionarios ni de los miembros del Tribunal Constitucional”, señaló el vocero César Combina a la web del diario El Comercio.

Sin embargo, tanto Podemos Perú como UPP insistirán en llevar adelante la segunda votación de la norma aprobada en julio pasado, y que elimina la inmunidad a los congresistas y altos funcionarios.

“Ya se ha debatido el tema y se emitió un voto. Está pendiente la segunda votación. La Mesa Directiva debería darle prioridad y agendar el tema, a fin de que las reglas de juego estén claras, ya que tenemos a un expresidente que dijo claramente que no iba a ocupar algún cargo público; sin embargo, hoy vemos que al ser investigado por la Fiscalía busca inmunidad para retrasar los juicios que tiene”, dijo a este diario el vocero de Podemos Perú, Aron Espinoza.

El legislador recalcó que todos aquellos funcionarios que manejan dinero y recursos públicos no deberían tener protección ni inmunidad. “¿Por qué solamente hay que quitar la inmunidad a los congresistas, sino manejamos presupuesto ni recursos? Los que manejan recursos son los del Ejecutivo, ellos hacen mal uso del dinero público, no nosotros. Si vamos a quitarle la inmunidad, debería ser a todos los funcionarios públicos que cuenten con inmunidad y antejuicio”, apuntó.

Aron Espinoza consideró que todo aquel funcionario que maneje recursos públicos no debería tener inmunidad. (Foto: Congreso)

En la misma línea, José Vega, de UPP, dijo que pedirá a la actual Mesa Directiva del Parlamento, encabezada por Mirtha Vásquez, que ponga en agenda la votación pendiente; no obstante, mencionó que están abiertos al diálogo para escuchar otras propuestas.