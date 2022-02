A inicios de enero, el entonces ministro de Salud, Hernando Cevallos, confirmó que el Perú estaba en medio de una tercera ola de contagios ante el incremento de casos por covid-19, sobre todo por la rápida propagación de la variante ómicron. Las cifras eran alarmantes: los casos subieron en más del 50% a nivel nacional a fines del año pasado; y conseguir una atención o una prueba gratuita en los centros de salud, por ejemplo de Essalud, se volvió casi imposible.

Sin embargo, lo que para unos puede parecer difícil, para otros no lo sería. En un reportaje de Panorama, se reveló que el 8 de enero habría llegado hasta la puerta de la casa de Karelim López -quien actualmente es investigada- una ambulancia de Essalud. ¿La enfermedad o riesgo de López? habría sido solo por un dolor de garganta.

“Yo solamente voy. Normalmente en las atenciones que son llamadas “atenciones recomendadas del Gobierno”, vamos inmediatamente, no nos dicen ni lo que es, pero tenemos que ir porque es parte de nuestro trabajo. Aunque, normalmente llegamos y no tienen nada esos pacientes, simplemente llaman porque... no se, tienen “vara””, refirió Leslie Charpentier, médico de emergencias de Essalud, a Panorama, quien en ese momento atendió a López.

En el reportaje del dominical se indica que “el día de la suerte” de Karelim López, el gerente central de operaciones de Essalud, responsable final en la línea de las atenciones de las preciadas ambulancias era el doctor Gino Dávila, quien hoy es el jefe de todo Essalud.

“Yo no tengo nada que ver, solo fui porque estaba en horario de trabajo. Simplemente me dicen tienes que ir. ¿Cuál es el motivo? -Le duele la garganta. ¿Cómo vas a mandar una ambulancia?, si es para pacientes críticos, con ventilador mecánico. -Dice, por favor, la gerencia que vayas (...) Desde la gerencia central del Seguro Social viene la orden”, detalló Charpentier.

El documento al que tuvo acceso Panorama tiene el nombre de Karelim López, la fecha, y el nombre de la doctora que la atendió; y corresponde a la Subgerencia de Sistemas de Transporte Asistido de Emergencia (STAE) las ambulancias de Essalud, que al final son parte de la operaciones del Seguro Social a cargo en ese tiempo del ahora presidente de toda la institución, refiere la nota periodística.

“ Siempre tenemos recomendados, yo voy porque estoy en mi horario de trabajo. Nunca he estado de acuerdo por qué se les tiene que atender, la mayoría de gente que vamos no tiene nada grave (¿Como ella?) Así ss” , dijo la doctora.

En esa atención a domicilio, contó la doctora, no se realizó ninguna prueba de covid-19. Es más, solo se le habría colocado una inyección para el dolor de garganta a López.

Búsqueda de una prueba

“No tenemos (pruebas covid-19). Mi ambulancia no tiene. Su hermana estaba molesta porque no hacemos pruebas a domicilio”, dijo la doctora en el reportaje. “Un dolor de garganta es prioridad cuatro, es nada. Le pusimos una inyección, le dejamos la hoja y nada más”, agregó.

Sin embargo, dice Panorama, ese mismo día Karelim López habría logrado que el mismo departamento de las ambulancias de Essalud, llamado Gerencia de Oferta Flexible, le haga una prueba, la que fue negativa.

Hay que recordar que a pesar de todo lo mencionado, el 11 de enero López presentó a la Comisión de Fiscalización dos pruebas de covid-19 que supuestamente eran falsas. Según informó Cuarto Poder, López Arredondo presentó el día 11 del mes pasado un test molecular positivo que supuestamente se había realizado en el Laboratorio Xecuenxia, ubicado en Magdalena. Sin embargo, el gerente de este local negó que ella se haya atendido para una prueba de descarte.