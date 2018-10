Por este error de Hinostroza no recibiría asilo en España

¿Por qué razón el ex magistrado supremo César Hinostroza no recibiría el asilo político? La respuesta en por una falla técnica que él mismo habría cometido.

"Según la normativa europea quien quiera pedir asilo en la UE debe hacerlo en el primer país en donde toca tierra, es decir, en Holanda y no en España, lo que perjudicaría los intereses del ex juez supremo de Perú”, informó el periodista de DW Arturo Lezcano, desde Madrid.

Como se recuerda el ex juez supremo César Hinostroza ingresó a Europa llegando primero al aeropuerto de Amsterdam (Holanda) y no a los terminales aéreos de España, por esa razón no procedería el pedido de asilo político solicitado.

Dicha información se dio a conocer antes de la decisión del Juez José de la Mata, quien le otorgó prisión provisional a César Hinostroza, en el marco de una presunta extradición.

Desde el Poder Ejecutivo no solo han barajado la opción de la extradición sino también de la expulsión.De la misma forma, el Poder Judicial en Perú ya oficializó la investigación preparatoria contra Hinostroza y exmiembros del CNM.