Enrique Ghersi defiende al presidente del TC "No adelantó opinión sobre Vizcarra"

El abogado constitucionalista y exdiputado, Enrique Ghersi, defendió la posición dada a conocer por el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, quien aseguró que el mandatario no está habilitado para imponer al Congreso u observar la aprobación del contenido de una ley de reforma constitucional.

"La sentencia 006-2018 establece que la cuestión de confianza puede ser presentada por cualquier cosa, pero también establece que no está sujeto modalidad: el Poder Ejecutivo puede hacer cuestión de confianza de lo que quiera; pero ¿pueda hacer cuestión de confianza para derogar la ley de la gravedad? No, porque violaría el principio de razonabilidad. Entonces hay límites. El doctor Blume no ha adelantado opinión, por el contrario ha dicho lo que ya esta juzgado ", explicó en RPP Noticias.

Agregó, en esa línea que si "el presidente o el primer ministro pueden pedir la cuestión de confianza dentro de la razonabilidad, por cualquier cosa; (pero) no le pueden imponer el contenido de reformas constitucionales al Poder Legislativo. Es el articulo 206 de la Constitución que le impide al presidente observar proyecto de ley de reforma constitucional".

Asimismo, reiteró su opinión que el propósito de Vizcarra con la cuestión de confianza es cerrar el parlamento. " Yo siento que esta cuestión de confianza ha sido planteado de manera desafiante e intimidante; no busca la solución de un problema sino la solución de un conflicto. Entonces, si no es esto; será otra cosa, pero van a disolver el Congreso ", argumentó.

En ese sentido, recordó lo expresado por el ministro de Justicia anoche en Agenda Política.

"Ayer escuchamos al ministro de Justicia que decía que las reformas políticas son secundarias, que ahora van a venir una serie de reformas económicas regresando al sistema de empresas públicas; evidentemente que no hay ninguna intención de superar conflicto, porque en materia económica no tiene legitimidad para plantearlas; pero si quieren plantear un modelo estatista ahí es evidentemente que quieren cerrar el Congreso", arguyó.