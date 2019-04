Enrique Cornejo: "Ha quedado claro que no cometí ningún delito, ni participé en acto irregular"

El ex ministro de Transportes y Comunicaciones Enrique Cornejo aseguró este viernes que tras las declaraciones del ex representante de la empresa Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, "ha quedado claro" que no cometió ilícito alguno.

El también ex candidato a la alcaldía de Lima remarcó que nunca recibió ni solicitó dinero alguno por parte de la empresa de Odebrecht.

"Después de declaraciones en Curitiba, ha quedado absolutamente claro que nunca recibí ni solicité dinero alguno. No cometí ningún delito, ni participé en acto irregular. Espero con confianza la audiencia donde se verá mi caso. Gracias a todos los que se han preocupado por mí", escribió Cornejo en su cuenta de Twitter.

Por ECR. Después de declaraciones en Curitiba, ha quedado absolutamente claro q nunca recibí ni solicité dinero alguno. No cometí ningún delito, ni participé en acto irregular. Espero con confianza audiencia donde se verá mi caso. Gracias a todos los que se han preocupado por mi. — Enrique Cornejo (@ENRIQUECORNEJOR) 26 de abril de 2019

Como se recuerda, el miércoles 17 de abril el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena ordenó la detención preliminar por 10 días contra el ahora fallecido ex presidente Alan García y 8 imputados acogiendo la teoría fiscal que sindicaba al ex jefe de Estado como presunto líder de una organización criminal que habría beneficiado a la empresa Odebrecht.

Dicha organización criminal, según la fiscalía, estaba liderada por el ex presidente Alan García y se dividía en dos niveles; estos a su vez en grupos. En el primer nivel estaba Alan García, quien ejercía el liderazgo y jefatura. Luego, Enrique Cornejo quien también ejercía como líder y encargado del direccionamiento de los procesos de contrataciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.