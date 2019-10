Diez días pasaron ya desde que el presidente Martín Vizcarra anunciara la disolución del Congreso. El jefe de Estado apuró el nombramiento de su Gabinete y ya ha encabezado citas con los alcaldes, recibió a los gobernadores regionales y ha retomado sus viajes a provincias y las actividades oficiales.

Diez días más tarde, el 85% de los peruanos aprueba la medida, según el último sondeo de Pulso Perú.

El mayor apoyo proviene del segmento A/B, con 90.3%, y de Lima, con 89.1%. Ambos espacios son los que hoy respaldan el grueso de las decisiones tomadas por el mandatario.

Es el mismo nivel socioeconómico A/B, con 84.8%, y otra vez los limeños, con 78.1%, quienes consideran que la disolución del Parlamento es una medida legal, pese a que un sector de constitucionalistas la cuestionan y que el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, alista una acción competencial para que el Tribunal Constitucional se pronuncie.

“El 77% considera que la disolución del Congreso es legal. Esta afirmación es mayor en el sector A/B, con 84.8%, y en el centro del país, con 81.2%”.



Ganar o perder

Con el alto apoyo a la disolución del Legislativo, el 74% tiene la expectativa de que la medida sea beneficiosa para el país. La mayor esperanza está en el segmento A/B, con 78.7%, y en el nivel E, con 74.3%. En el caso de las regiones, esta percepción es más alta en Lima, con 77.4%, y en el centro, con 75.2%.

No obstante, hay un 17% que considera que la medida de Vizcarra será perjudicial. A quienes más temor le genera son los peruanos del segmento C, con 18.4%, y los del centro, con 18.8%.

Nuevo ministro

Vicente Zeballos juró el lunes pasado como jefe del Gabinete. Ha salido, con el nuevo encargo, a defender las decisiones del Ejecutivo. Para el 47% de peruanos su nombramiento es correcto. El mayor respaldo llega desde el sector A/B, con 63%, y de Lima, con 51.1%, el respaldo más alto a nivel regional.

Sin embargo, la figura de Zeballos como jefe del Gabinete no tiene la aprobación del 31% de peruanos, porcentaje que se amplía hasta el 40% en el segmento E y al 40.3% en el centro.

Popularidad y apoyo

Sobre la popularidad de Vizcarra, esta alcanzó el 82%. Se trata, largamente, del mayor respaldo alcanzado por el jefe de Estado desde que llegó a la Casa de Pizarro.

En setiembre esta era de 52%, ocho puntos menos que en agosto, cuando llegó a 60%, luego de que planteara el adelanto de elecciones, que fue rechazado por el Congreso, lo que extremó la crisis que ya se vivía.

El mayor respaldo para el jefe de Estado proviene del segmento A/B, con 86%, 15 puntos más que el mes pasado. El segmento E es el segundo de mayor apoyo. Allí pasó de 50% a 85%.

En el caso de las regiones, la que más apoya al presidente es el centro, con 89%. Hace un mes la aprobación llegaba a 53%. Le sigue Lima, con 85%, 23 puntos más que en setiembre.

El caso Olaechea

La aprobación de Pedro Olaechea llega a 20%. Se trata de ocho puntos porcentuales más que el mes pasado. El respaldo al titular de la Comisión Permanente llega incluso a 25.3% en el sector E y a 27.5% en el centro del país.

Pero así como sube su aprobación también se elevó su rechazo, que pasó de 57% a 66%. La más alta desaprobación está en el A/B, con 79.3%, y en Lima, con 71.3%.

El 65% cree que Martín Vizcarra dejará la presidencia en el 2021

El cierre del Parlamento era la única salida para la lucha anticorrupción, según el 52%, que llega a 60% en el norte.

El 69% señala que el jefe de Estado no debería de renunciar para convocar a elecciones.

Para el 59%, el congreso fue el principal responsable de la crisis. En el sector E esta sensación llega a 61%.





OPINIÓN

La necesidad de un nuevo inicio

Urpi Torrado, Directora de Datum Internacional

Luego de la disolución del Congreso, el presidente Vizcarra registra un crecimiento en la popularidad sin precedentes (pasa de 52% a 82% en un mes). Si comparamos con 1992, la aprobación de Fujimori creció 11 puntos (de 63% a 74%, con un pico posterior de 81% en setiembre). Esta aceptación inicial principalmente se sustenta en la mala imagen del Parlamento, pues 59% de la población cree que los congresistas son los responsables de la crisis política. La mayoría de peruanos no solo está de acuerdo (85%) con la medida, sino que además consideran que está de acuerdo a la Constitución (77%). Asimismo, tres de cada cuatro peruanos creen que la decisión del presidente será beneficiosa para el país y que este no debe renunciar al cargo (69%). En lo que no hay consenso, es si la convocatoria a elecciones debe ser solo para elegir congresistas o elecciones generales que incluyan la elección de un nuevo presidente, pues aunque los encuestados no ven en Vizcarra la intención de quedarse después del 2021, existe el deseo ciudadano de un nuevo inicio que contribuya a la reactivación y crecimiento del Perú.