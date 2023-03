Sí bien una de las principales demandas de los peruanos es que haya un cambio en la política tras cuestionar el desempeño de los legisladores y autoridades del Poder Ejecutivo, la última encuesta nacional de Datum deja en evidencia que los ciudadanos no están dispuestos a participar en política.

El 72% manifestó que de ninguna manera participaría en política si se lo proponen. Esta postura encuentra mayor énfasis en el oriente del Perú con 76%, seguido del 74% en el norte. Dicha opinión la comparte el 74% del segmento D y el 73% del A/B.

Mientras tanto, el 23% de ciudadanos en el centro del país señala que estaría dispuesto a hacerlo dependiendo de las condiciones. Apenas, el 14% en el centro del país y el 13% en Lima indicó que sí lo haría.

El 37% de ciudadanos indicó que no se identifica con ninguna de los grupos o actores políticos. En tanto, el 14% indicó que confiaría más en políticos conocidos, con trayectoria a nivel nacional.

En la encuesta nacional de Datum también se aprecia que el 52% de ciudadanos desaprueba la labor que viene desarrollando el congresista por el que votó, el mayor descontento se observa en el sur del país con 72% seguido de el centro con 59%.

¿Cómo va la popularidad de Dina Boluarte?

La presidenta del Perú, Dina Boluarte, parece estar sorteando bien los embates de las protestas desarrolladas por un sector del país, pues presenta un ascenso en la aceptación de la población. Subió de 16% a 19%.

El mayor crecimiento de su aprobación se observa en el segmento E donde subió de 10% a 17%, del mismo modo en el segmento C, pues pasó de 17% a 24%.

También se observa un crecimiento en el oriente del país, subió de 11% a 19%. Del mismo modo, en el norte de 10% a 17%.

En tanto, el jefe del gabinete, Alberto Otárola, mantiene una desaprobación del 72%. La mayor crítica se aprecia en el sur y el norte del país con 92% y 76%, respectivamente.

¿Qué piensa la población del Congreso de la República?

Se observa un crecimiento en la desaprobación del Parlamento, subió de 84% a 87%, está postura es mayor en el sur del país donde lo rechaza el 95%, seguido del centro del país con 92%.





Adelanto de elecciones

El 83% coincide en que se debe adelantar las elecciones generales ya sea para el 2023 o 2024 versus un 14% que considera que deben hacerse en el 2026.

El 91% de ciudadanos en el sur cree que las comicios generales deben darse entre este año y el próximo, similar postura mantiene el centro.





Decrece intensidad de protestas

Solo el 19% de ciudadanos considera que las protestas se mantiene con fuerza, mientras que un 69% percibe que estas ya se dan en menor intensidad. Esta visión la comparte el 71% en Lima así como el 69% en el sur.

¿Qué piensan los peruanos ahora de la Bicameralidad?

De acuerdo a la última encuesta de Datum ha crecido de 36% a 45% el número de peruanos que consideran que debe existir dos cámaras.

Es en el centro del Perú donde se ubica el mayor porcentaje de quienes están a favor de la bicameralidad (49%), le sigue el norte ( 47%).

De otro lado, el 57% de ciudadanos considera que la elección de congresistas se debe realizar en la primera vuelta electoral presidencial, mientras que el 37% cree que la elección de legisladores de todas las agrupaciones políticas se realiza junto con la segunda vuelta electoral presidencial.

De otro lado, el 47% respalda la propuesta de que a los dos años y medio del gobierno se vuelva a elegir y renovar al 50% de los miembros del Congreso, sin embargo un 49% lo rechaza.

Aún no se puede hablar de una tendencia al alza de Boluarte

Urpi Torrado

Ceo de Datum Internacional

Es pronto para hablar de una tendencia o de aumento en la popularidad. En la última encuesta de Datum, la aprobación de Dina Boluarte crece a 19% (versus 16% de febrero). La mayor parte de su apoyo se sustenta en Lima, en el norte y en los niveles medios y altos.

Por otro lado, esta subida se debería principalmente a la percepción de que las marchas han bajado en intensidad (69%). Y es que, sólo el 19% está de acuerdo con que sean de mayor intensidad en su región, el resto las prefiero lejos o están en desacuerdo con las mismas.

El Congreso no ha seguido la misma suerte y su popularidad sigue cayendo (de 11% a 8%), aunque la población distingue entre el Congreso como institución y el Congresista por el que votó, en el primer caso la desaprobación es de 87% y en el segundo 52%. Aun así, sigue siendo mayoritaria (83%) la expectativa de adelanto de elecciones, siguiendo los requisitos formales estipulados en la Constitución.

Finalmente, aunque no hay consenso en algunas propuestas para la reforma política, sí es claro el desinterés por la política, 72% no participaría de ninguna manera y aunque un 37% no confía en ningún actor político, otro 37% le da su voto de confianza a nuevos dirigentes.