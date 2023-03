El Pleno del Congreso debatirá este jueves si se admite a trámite la moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte por los heridos y fallecidos reportados en las protestas en contra de su Gobierno a nivel nacional, que se realizan desde diciembre del año pasado.

Para que la propuesta se admitida se requiere el voto de, al menos, 52 parlamentarios, por lo que las posturas de las bancadas de derecha y de centro serán determinantes.

Al respecto, el congresista de Acción Popular, Elvis Vergara, admitió que su grupo parlamentario se encuentra partido frente a esta moción.

“El partido como siempre está partido. Acción Popular se ha caracterizado por eso en los últimos años, y especialmente ahora (...) hoy por la tarde vamos a tener una reunión de bancada para evaluar ese tema y los efectos y consecuencias de estos sucesos en los que están envueltos algunos legisladores del grupo”, dijo a Canal N.

Si bien dijo que aún no ha leído los fundamentos de la moción, consideró que los decesos ocurridos en las marchas de todas maneras traerá consecuencias y una sanción para las autoridades.

“Hay que dejar en claro y no hay que tapar el sol con un dedo. La muerte de mas de 60 personas en las protestas es algo que va a traer sanción. Si no es ahora o mañana, en algún momento traerá sanción. Si no es el Estado peruano o la justicia peruana, será la justicia internacional. Si no es la presidenta, será los ministros o los altos mandos, pero seguramente habrá alguna sanción”, apuntó.

LEA TAMBIÉN: Ministro de Defensa deberá acudir el 4 de abril al Congreso por interpelación

En la moción, impulsada por la legisladora Nieves Limachi y respaldada por varias bancadas de izquierda, se sindica coloca a Boluarte como la responsable de las muertes registradas durante las manifestaciones en el país desde diciembre pasado.

“Que jamás en la historia del Perú un gobierno con tan poco tiempo ha asesinado a más de 40 personas en manifestaciones (…) que el uso desmedido de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional merece tener más de un responsable, principalmente, el presidente de la República”, se lee en el texto.

Dependerá de la derecha

Por su parte, el vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, reconoció que para que la propuesta sea admitida a trámite en el Pleno dependen del voto de las bancadas de derecha.

“Pero si más de 31 (votos) no vamos a poder sumar, el país tendrá a la vista quién es quién, quiénes encubren, quiénes blindan y quiénes se amarraron por el otro lado, porque mucha gente que entraron con nosotros se pasaron a la otra tribuna”, cuestionó.

El legislador recordó que esta es la primera moción de vacancia que afronta Boluarte; no obstante, advirtió que se le podría venir una segunda o tercera moción. “En un momento tendrá que salir”, dijo.

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de dscto. en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí ¿Aun no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí