El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Eloy Espinosa-Saldaña rechazó haber recibido presiones para favorecer a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en el hábeas corpus que busca dejarla en libertad.

“En el caso de Keiko Fujimori, yo no he recibido ninguna presión o recomendación de ese tipo. Si se ha hecho en el pleno del Tribunal, tengo que mencionar que estuve fuera representando al TC en una actividad y estoy, por motivos personales, con licencia sin goce de haber”, afirmó a RPP.

No obstante, Espinosa-Saldaña no descartó que el hecho pueda haber ocurrido en su ausencia. “Yo no he sido testigo de eso, puede haber ocurrido en las sesiones en que no he estado. No puedo descartar que, en las sesiones en las que no he estado, haya pasado”, precisó.

Las declaraciones las hizo luego que Marianella Ledesma reveló en una entrevista a “Hidelbrandt en sus trece” que hubo presiones sobre los miembros del TC para respaldar el hábeas corpus en favor de Keiko Fujimori a cambio de que continúen en sus cargos.

Sobre dicho punto, Espinosa-Saldaña indicó que le corresponde a la magistrada "hacer las precisiones que resulten necesarias” sobre su denuncia cuando lo considere oportuno.

“He hablado con ella por teléfono hace un rato y repito, creo que todo magistrado si encuentra una situación irregular, primero, no debe dejarse presionar por eso y, en ese sentido, felicito a la magistrada Ledesma de que si alguien la presionó, no se haya dejado presionar”, sostuvo en diálogo con TV Perú Noticias.

En otro momento, Espinosa-Saldaña indicó que los magistrados del TC siempre son objeto de presiones cuando tienen que definir un fallo y recordó que algunos de los integrantes actuales de dicho organismo recibieron 37 denuncias constitucionales “todas archivadas por falsas”

“Si uno asume estas funciones, tiene que entender que puede estar sujeto a presiones, pero no debe dejarse doblegar por ellas, vengan de donde vengan”, remarcó.