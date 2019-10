El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Eloy Espinosa-Saldaña aseguró que este organismo es un espacio “para resolver conflictos” y no para atender intereses de índole económico, político, entre otros. Esto tras la insistencia de Gonzalo Ortiz de Zevallos de ser nombrado como parte de esta institución.

“Lo que yo tengo que hacer es que, con el cuidado, pero con la energía que esto significa, el Tribunal Constitucional es un espacio para resolver conflictos y no para atender muy respetables intereses individuales de tipo económico o de tipo político”, sostuvo en entrevista con Canal N.

Indicó que el TC no puede tener a magistrados “para que sean funcionales a ciertos intereses económicos o políticos”.

[¿Qué intereses puede tener Ortiz de Zevallos?] Yo no lo sé, esto tiene que esclarecerse. No puede ser una cuestión que se afirme sino que tiene que acreditarse porque no podemos tener personas que quieren colocar a magistrados para que sean funcionales a cierto intereses económicos o políticos. Eso señores, hasta el ultimo día que este en el TC, yo no lo voy a aceptar", enfatizó.

En otro momento, Espinoza-Saldaña reveló que hasta el momento no se ha publicado el auto aprobado por el TC en julio de este año en el cual declaran improcedente un pedido para anular la sentencia del 2013 respecto al pago de los bonos agrarios.

“Yo no entiendo por qué esta resolución no se ha publicado y lo que sí digo es que, terminando esta sesión voy a hablar con el secretario redactor. Esto debió publicarse. Ya publicado no hay más que discutir sobre los bonos, mientras no se publique puede haber cambios de criterio y puede cambiar el pronunciamiento ya emitido desde julio de este año”, precisó.

Al ser consultado sobre si es posible que el ingreso de Ortiz de Zevallos pueda modificar dicha decisión, indicó que “obviamente si entra un nuevo magistrado puede haber cambios”.

“Tenemos que evitar cualquier susceptibilidad. Durante todos estos años el que habla y mis compañeros, podemos equivocarnos, pero hemos trabajado con completa honestidad y no vamos a dejar que se quiebre. En el Tribunal Constitucional somos jueces no somos políticos, no somos agentes económicos, nosotros resolvemos controversias y las controversias conforme a derecho y no en función a susceptibilidades que puedan favorecer intereses”, aseveró.